7 лютого в десятках словацьких міст і за кордоном знову проходять акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Акції відбуваються у понад 50 містах.

Словаки протестують проти уряду Фіцо

На заходах під гаслом "Словаччина — це Європа" учасники висловлюють свою незгоду з політикою нинішнього уряду і стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива "Мир в Україні", яка попереджає, що влада лякає словаків нібито державним переворотом.

Вони лякають словаків державним переворотом, але ніякого перевороту не буде. Вони лякають їх насильницькими протестами, але наші протести мирні та гідні. Вони лякають їх, тому що нічого іншого не знають, — заявили в громадському об'єднанні. Поширити

Акції протесту проти уряду Фіцо

Це просто казки, брехня і марення. Словаки добре знають, що реальна загроза для нашої батьківщини — це прем'єр-міністр, який співпрацює з нашим ворогом, — додали в громадській ініціативі, маючи на увазі політику Фіцо і поїздки представників уряду і керівної партії до Росії.

На думку організаторів протестів, уряд Фіцо загрожує майбутньому Словаччини в демократичній і вільній Європі.

Не дозволимо, щоб у нашій країні домінували авторитарні практики і проросійська пропаганда. Поширити

Акції протесту проти уряду Фіцо

Словаки, які проживають за кордоном, протестуватимуть, також у Празі, Брно, Берліні, Брюсселі, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Люксембурзі та інших містах.