Масштабні акції протесту проти уряду Фіцо проходять у 50 містах світу
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Масштабні акції протесту проти уряду Фіцо проходять у 50 містах світу

Фіцо
Джерело:  Aktuality

7 лютого в десятках словацьких міст і за кордоном знову проходять акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Акції відбуваються у понад 50 містах.

Головні тези:

  • Словаки протестують проти політики уряду Фіцо та його співпраці з Росією.
  • Учасники акцій турбуються про майбутнє Словаччини в Європі та відстоюють демократію.
  • Протести відбуваються у понад 50 містах світу, включно з Прагою, Берліном, Лондоном, Нью-Йорком.

Словаки протестують проти уряду Фіцо

На заходах під гаслом "Словаччина — це Європа" учасники висловлюють свою незгоду з політикою нинішнього уряду і стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива "Мир в Україні", яка попереджає, що влада лякає словаків нібито державним переворотом.

Вони лякають словаків державним переворотом, але ніякого перевороту не буде. Вони лякають їх насильницькими протестами, але наші протести мирні та гідні. Вони лякають їх, тому що нічого іншого не знають, — заявили в громадському об'єднанні.

Акції протесту проти уряду Фіцо

Це просто казки, брехня і марення. Словаки добре знають, що реальна загроза для нашої батьківщини — це прем'єр-міністр, який співпрацює з нашим ворогом, — додали в громадській ініціативі, маючи на увазі політику Фіцо і поїздки представників уряду і керівної партії до Росії.

На думку організаторів протестів, уряд Фіцо загрожує майбутньому Словаччини в демократичній і вільній Європі.

Не дозволимо, щоб у нашій країні домінували авторитарні практики і проросійська пропаганда.

Акції протесту проти уряду Фіцо

Словаки, які проживають за кордоном, протестуватимуть, також у Празі, Брно, Берліні, Брюсселі, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Люксембурзі та інших містах.

У п'ятницю Фіцо написав у Facebook: "Цікаво, чому люди насправді збираються сьогодні протестувати". Потім він додав статтю про те, що Європейська комісія не бачить жодних ознак того, що Словаччина розглядає можливість виходу з ЄС.

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