Масштабні акції протесту проти уряду Фіцо проходять у 50 містах світу

7 лютого в десятках словацьких міст і за кордоном знову проходять акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Акції відбуваються у понад 50 містах.
Головні тези:
- Словаки протестують проти політики уряду Фіцо та його співпраці з Росією.
- Учасники акцій турбуються про майбутнє Словаччини в Європі та відстоюють демократію.
- Протести відбуваються у понад 50 містах світу, включно з Прагою, Берліном, Лондоном, Нью-Йорком.
Словаки протестують проти уряду Фіцо
На заходах під гаслом "Словаччина — це Європа" учасники висловлюють свою незгоду з політикою нинішнього уряду і стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.
Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива "Мир в Україні", яка попереджає, що влада лякає словаків нібито державним переворотом.
Це просто казки, брехня і марення. Словаки добре знають, що реальна загроза для нашої батьківщини — це прем'єр-міністр, який співпрацює з нашим ворогом, — додали в громадській ініціативі, маючи на увазі політику Фіцо і поїздки представників уряду і керівної партії до Росії.
На думку організаторів протестів, уряд Фіцо загрожує майбутньому Словаччини в демократичній і вільній Європі.
Словаки, які проживають за кордоном, протестуватимуть, також у Празі, Брно, Берліні, Брюсселі, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Люксембурзі та інших містах.
У п'ятницю Фіцо написав у Facebook: "Цікаво, чому люди насправді збираються сьогодні протестувати". Потім він додав статтю про те, що Європейська комісія не бачить жодних ознак того, що Словаччина розглядає можливість виходу з ЄС.
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