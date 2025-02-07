Масштабные акции протеста против правительства Фицо проходят в 50 городах мира
Категория
Мир
Дата публикации

Масштабные акции протеста против правительства Фицо проходят в 50 городах мира

Фицо
Read in English
Читати українською
Источник:  Aktuality

7 февраля в десятках словацких городов и за границей снова проходят акции протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо. Акции проходят в более чем 50 городах.

Главные тезисы

  • Протесты против правительства Фицо организованы в более чем 50 городах мира, включая столицы Европы и США.
  • Словаки протестуют против сотрудничества правительства Фицо с Россией и защищают демократические ценности и свободу в Европе.
  • Организаторы акций отмечают, что реальная угроза для Словакии — это политика премьер-министра, ставшего объектом критики за пророссийскую позицию.

Словаки протестуют против правительства Фицо

На мероприятиях под лозунгом "Словакия — это Европа" участники выражают свое несогласие с политикой нынешнего правительства и обеспокоенность тем, что нынешнее руководство страны готовит выход Словакии из Европейского Союза и НАТО.

Мероприятие в Братиславе организует общественная инициатива "Мир в Украине", которая предупреждает, что власти пугают словаков якобы государственным переворотом.

Они пугают словаков государственным переворотом, но никакого переворота не будет. Они пугают их насильственными протестами, но наши протесты мирны и достойны. Они пугают их, потому что ничего другого не знают, — заявили в общественном объединении.

Акции протеста против правительства Фицо

Это просто сказки, ложь и бред. Словаки хорошо знают, что реальная угроза для нашей родины — это премьер-министр, сотрудничающий с нашим врагом, — добавили в общественной инициативе, имея в виду политику Фицо и поездки представителей правительства и руководящей партии в Россию.

По мнению организаторов протестов, правительство Фицо грозит в будущем Словакии в демократической и свободной Европе.

Не дозволим, чтобы в нашей стране доминировали авторитарные практики и пророссийская пропаганда.

Акции протеста против правительства Фицо

Словаки, проживающие за границей, будут протестовать также в Праге, Брно, Берлине, Брюсселе, Кракове, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Люксембурге и других городах.

В пятницу Фицо написал в Facebook: "Интересно, почему люди действительно собираются сегодня протестовать". Затем он добавил статью о том, что Европейская комиссия не видит никаких признаков того, что Словакия рассматривает возможность выхода из ЕС.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Братиславе прошел масштабный протест против пророссийской политики Фицо
Протест
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Словакия восстала против Фицо — появилась первая реакция Зеленского
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Протесты в Словакии. Фицо цинично отказался уходить в отставку
Фицо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?