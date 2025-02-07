Масштабные акции протеста против правительства Фицо проходят в 50 городах мира

7 февраля в десятках словацких городов и за границей снова проходят акции протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо. Акции проходят в более чем 50 городах.

Словаки протестуют против правительства Фицо

На мероприятиях под лозунгом "Словакия — это Европа" участники выражают свое несогласие с политикой нынешнего правительства и обеспокоенность тем, что нынешнее руководство страны готовит выход Словакии из Европейского Союза и НАТО.

Мероприятие в Братиславе организует общественная инициатива "Мир в Украине", которая предупреждает, что власти пугают словаков якобы государственным переворотом.

Они пугают словаков государственным переворотом, но никакого переворота не будет. Они пугают их насильственными протестами, но наши протесты мирны и достойны. Они пугают их, потому что ничего другого не знают, — заявили в общественном объединении. Поделиться

Акции протеста против правительства Фицо

Это просто сказки, ложь и бред. Словаки хорошо знают, что реальная угроза для нашей родины — это премьер-министр, сотрудничающий с нашим врагом, — добавили в общественной инициативе, имея в виду политику Фицо и поездки представителей правительства и руководящей партии в Россию.

По мнению организаторов протестов, правительство Фицо грозит в будущем Словакии в демократической и свободной Европе.

Не дозволим, чтобы в нашей стране доминировали авторитарные практики и пророссийская пропаганда. Поделиться

Акции протеста против правительства Фицо

Словаки, проживающие за границей, будут протестовать также в Праге, Брно, Берлине, Брюсселе, Кракове, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Люксембурге и других городах.