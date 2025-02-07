Масштабные акции протеста против правительства Фицо проходят в 50 городах мира

7 февраля в десятках словацких городов и за границей снова проходят акции протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо. Акции проходят в более чем 50 городах.
Главные тезисы
- Протесты против правительства Фицо организованы в более чем 50 городах мира, включая столицы Европы и США.
- Словаки протестуют против сотрудничества правительства Фицо с Россией и защищают демократические ценности и свободу в Европе.
- Организаторы акций отмечают, что реальная угроза для Словакии — это политика премьер-министра, ставшего объектом критики за пророссийскую позицию.
Словаки протестуют против правительства Фицо
На мероприятиях под лозунгом "Словакия — это Европа" участники выражают свое несогласие с политикой нынешнего правительства и обеспокоенность тем, что нынешнее руководство страны готовит выход Словакии из Европейского Союза и НАТО.
Мероприятие в Братиславе организует общественная инициатива "Мир в Украине", которая предупреждает, что власти пугают словаков якобы государственным переворотом.
Это просто сказки, ложь и бред. Словаки хорошо знают, что реальная угроза для нашей родины — это премьер-министр, сотрудничающий с нашим врагом, — добавили в общественной инициативе, имея в виду политику Фицо и поездки представителей правительства и руководящей партии в Россию.
По мнению организаторов протестов, правительство Фицо грозит в будущем Словакии в демократической и свободной Европе.
Словаки, проживающие за границей, будут протестовать также в Праге, Брно, Берлине, Брюсселе, Кракове, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Люксембурге и других городах.
В пятницу Фицо написал в Facebook: "Интересно, почему люди действительно собираются сегодня протестовать". Затем он добавил статью о том, что Европейская комиссия не видит никаких признаков того, что Словакия рассматривает возможность выхода из ЕС.
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