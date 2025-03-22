Протестувальники у Словаччині вимагали відставки прем'єр-міністра Фіцо

У Словаччині напередодні пройшли масові протести проти політики уряду країни на чолі з Робертом Фіцо.
Головні тези:
- Тисячі словацьких протестувальників вимагають відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо через його проросійську політику.
- Протести тривають вже протягом трьох місяців з появою незгоди громадян після поїздки Фіцо до Москви.
- Фіцо стикається з критикою за відмову військової допомоги Україні та негативні висловлювання про Європейський союз та НАТО.
Словаки вимагають відставки Фіцо
Тисячі протестувальників вийшли на вулиці міст по всій Словаччині, щоб висловити свою незгоду з прем'єр-міністром Робертом Фіцо та його проросійською політикою.
Протягом останніх трьох місяців десятки тисяч людей кожні два тижні виходять на мітинги в Братиславі та за її межами, вимагаючи відставки Фіцо.
Протести почалися наприкінці грудня після поїздки Фіцо до Москви на переговори з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.
Мітинг "Словаччина — це Європа" також відбувся в Люксембурзі, Брюсселі, Осло та Амстердамі.
Фіцо, який пережив замах у травні 2024 року, зіткнувся із закликами піти у відставку через свої коментарі щодо майбутнього членства Словаччини в ЄС і НАТО та заяви про те, що Росія мала причини для вторгнення в Україну з міркувань безпеки.
Протестувальники також засудили нещодавню проросійську діяльність близьких соратників Фіцо. Зокрема — висловлювання Еріка Каліняка, який заявив, що Словаччина "нарешті матиме надійного сусіда", якщо російські війська захоплять Україну.
Погляди Фіцо на Росію різко відрізняються від європейського мейнстріму. Він припинив військову допомогу Словаччини Україні, розкритикував санкції ЄС проти Росії і пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.