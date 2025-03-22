Протестувальники у Словаччині вимагали відставки прем'єр-міністра Фіцо

У Словаччині напередодні пройшли масові протести проти політики уряду країни на чолі з Робертом Фіцо.

Словаки вимагають відставки Фіцо

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці міст по всій Словаччині, щоб висловити свою незгоду з прем'єр-міністром Робертом Фіцо та його проросійською політикою.

Протягом останніх трьох місяців десятки тисяч людей кожні два тижні виходять на мітинги в Братиславі та за її межами, вимагаючи відставки Фіцо.

Протести почалися наприкінці грудня після поїздки Фіцо до Москви на переговори з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.

У Братиславі у протестах взяли участь також митці, щоб висловити свій протест проти дій міністерки культури Мартіни Шимковічової щодо Словацької національної галереї. Поширити

Мітинг "Словаччина — це Європа" також відбувся в Люксембурзі, Брюсселі, Осло та Амстердамі.

Фіцо, який пережив замах у травні 2024 року, зіткнувся із закликами піти у відставку через свої коментарі щодо майбутнього членства Словаччини в ЄС і НАТО та заяви про те, що Росія мала причини для вторгнення в Україну з міркувань безпеки.

Протести у Словаччині

Протестувальники також засудили нещодавню проросійську діяльність близьких соратників Фіцо. Зокрема — висловлювання Еріка Каліняка, який заявив, що Словаччина "нарешті матиме надійного сусіда", якщо російські війська захоплять Україну.