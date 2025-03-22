Протестующие в Словакии требовали отставки премьер-министра Фицо
Категория
Мир
Дата публикации

Протестующие в Словакии требовали отставки премьер-министра Фицо

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Источник:  Aktuality

В Словакии прошли массовые протесты против политики правительства страны во главе с Робертом Фицо.

Главные тезисы

  • Тысячи словацких протестующих выступают за отставку премьер-министра Фицо из-за его пророссийской политики.
  • Протесты начались после поездки Фицо в Москву и его отказа военной помощи Украине, а также негативных высказываний об Европейском союзе и НАТО.
  • Митинги протеста проходят не только в Братиславе, но и в других городах Словакии, а также за ее пределами.

Словаки требуют отставки Фицо

Тысячи протестующих вышли на улицы городов по всей Словакии, чтобы выразить свое несогласие с премьер-министром Робертом Фицо и его пророссийской политикой.

В последние три месяца десятки тысяч человек каждые две недели выходят на митинги в Братиславе и за ее пределами, требуя отставки Фицо.

Протесты начались в конце декабря после поездки Фицо в Москву на переговоры с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

В Братиславе в протестах приняли участие также художники, чтобы выразить свой протест против действий министерши культуры Мартины Шимковичевой в отношении Словацкой национальной галереи.

Митинг "Словакия — это Европа" также состоялся в Люксембурге, Брюсселе, Осло и Амстердаме.

Фицо, переживший покушение в мае 2024 года, столкнулся с призывами уйти в отставку из-за своих комментариев по поводу будущего членства Словакии в ЕС и НАТО и заявления о том, что Россия имела причины для вторжения в Украину из соображений безопасности.

Протесты в Словакии

Протестующие также осудили недавнюю пророссийскую деятельность близких соратников Фицо. В частности — высказывание Эрика Калиняка, заявившего, что Словакия "наконец-то будет иметь надежного соседа", если российские войска захватят Украину.

Взгляды Фицо на Россию резко отличаются от европейского мейнстрима. Он прекратил военную помощь Словакии Украине, подверг критике санкции ЕС против России и пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

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