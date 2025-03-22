Протестующие в Словакии требовали отставки премьер-министра Фицо

В Словакии прошли массовые протесты против политики правительства страны во главе с Робертом Фицо.
Главные тезисы
- Тысячи словацких протестующих выступают за отставку премьер-министра Фицо из-за его пророссийской политики.
- Протесты начались после поездки Фицо в Москву и его отказа военной помощи Украине, а также негативных высказываний об Европейском союзе и НАТО.
- Митинги протеста проходят не только в Братиславе, но и в других городах Словакии, а также за ее пределами.
Словаки требуют отставки Фицо
Тысячи протестующих вышли на улицы городов по всей Словакии, чтобы выразить свое несогласие с премьер-министром Робертом Фицо и его пророссийской политикой.
В последние три месяца десятки тысяч человек каждые две недели выходят на митинги в Братиславе и за ее пределами, требуя отставки Фицо.
Протесты начались в конце декабря после поездки Фицо в Москву на переговоры с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.
Митинг "Словакия — это Европа" также состоялся в Люксембурге, Брюсселе, Осло и Амстердаме.
Фицо, переживший покушение в мае 2024 года, столкнулся с призывами уйти в отставку из-за своих комментариев по поводу будущего членства Словакии в ЕС и НАТО и заявления о том, что Россия имела причины для вторжения в Украину из соображений безопасности.
Протестующие также осудили недавнюю пророссийскую деятельность близких соратников Фицо. В частности — высказывание Эрика Калиняка, заявившего, что Словакия "наконец-то будет иметь надежного соседа", если российские войска захватят Украину.
Взгляды Фицо на Россию резко отличаются от европейского мейнстрима. Он прекратил военную помощь Словакии Украине, подверг критике санкции ЕС против России и пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.