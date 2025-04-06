У Фіцо маніпулюють питанням підвищення оборонних витрат Словаччини

У політсилі антизахідного прем’єра Словаччини Роберта Фіцо заявили, що словацькі громадяни мали би висловитись на референдумі щодо європейського рішення про збільшення оборонних витрат.
Головні тези:
- Політики в Словаччині розходяться в поглядах щодо підвищення оборонних витрат країни.
- Євродепутати розглядають можливість проведення референдуму щодо збільшення фінансування на оборону в ЄС.
- Деякі вважають, що збільшення витрат на оборону призведе до зменшення фінансування соціальної сфери та розвитку регіонів.
У Фіцо не хочуть підіймати рівень оборонних витрат Словаччини
Про це заявив євродепутат від партії Фіцо Smer-SD Ерік Каліняк, який також є віцеголовою цієї політсили.
Євродепутат сказав, що якщо у рішенні ЄС про збільшення фінансування країн-членів на оборону не буде опції про невійськове використання цих коштів, у Словаччині слід провести референдум з цього приводу, перш ніж погоджуватись на це.
Він також не погодився з думкою, що це ставить під питання членство Словаччини у НАТО за умови, коли Білий дім хоче від союзників радикального збільшення витрат.
Поки що країни-члени НАТО мають витрачати на оборону 2% ВВП. А деякі не виконують навіть цього.
Євродепутат від партії чинного президента Петера Пеллегріні Hlas-SD Браніслав Ондруш назвав "божевіллям" відповідний план Єврокомісії на 800 млрд євро, заявивши, що у Європи немає можливостей для таких інвестицій, а подбати про кращий захист можна інакше.
Водночас євродепутат від опозиційної Прогресивної Словаччини, експрем’єр Людовіт Одор заявив, що збільшення видатків на оборону однозначно необхідне.
Якщо ми не можемо покладатися у цьому питанні на США — Європа має бути готовою захищати своїх громадян.
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