В политсиле антизападного премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что словацкие граждане должны были высказаться на референдуме по европейскому решению об увеличении оборонных расходов.
Главные тезисы
- В политике Словакии наблюдаются разногласия относительно увеличения оборонных расходов страны.
- Проведение референдума по увеличению финансирования обороны в ЕС вызывает дискуссии среди евродепутатов и политиков.
- Увеличение расходов на оборону может привести к уменьшению финансирования социальной сферы и развитию регионов.
У Фицо не хотят поднимать уровень оборонных расходов Словакии
Об этом заявил евродепутат от партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк, также являющийся вицеголовой этой политсилы.
Евродепутат сказал, что если в решении ЕС об увеличении финансирования стран-членов на оборону не будет опции о невоенном использовании этих средств, в Словакии следует провести референдум на этот счет, прежде чем соглашаться на это.
Он также не согласился с мнением, что это ставит под вопрос членство Словакии в НАТО при условии, что Белый дом хочет от союзников радикального увеличения расходов.
Пока что страны-члены НАТО должны тратить на оборону 2% ВВП. А некоторые даже не выполняют этого.
Евродепутат от партии действующего президента Петера Пеллегрини Hlas-SD Бранислав Ондруш назвал "безумием" соответствующий план Еврокомиссии на 800 млрд евро, заявив, что у Европы нет возможностей для таких инвестиций, а позаботиться о лучшей защите можно иначе.
В то же время, евродепутат от оппозиционной Прогрессивной Словакии, экс-премьер Людовит Одор заявил, что увеличение расходов на оборону однозначно необходимо.
Если мы не можем полагаться на США в этом вопросе — Европа должна быть готова защищать своих граждан.
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