У Фицо манипулируют вопросом повышения оборонных расходов Словакии
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Политика
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У Фицо манипулируют вопросом повышения оборонных расходов Словакии

Фицо
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Источник:  Европейская правда

В политсиле антизападного премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что словацкие граждане должны были высказаться на референдуме по европейскому решению об увеличении оборонных расходов.

Главные тезисы

  • В политике Словакии наблюдаются разногласия относительно увеличения оборонных расходов страны.
  • Проведение референдума по увеличению финансирования обороны в ЕС вызывает дискуссии среди евродепутатов и политиков.
  • Увеличение расходов на оборону может привести к уменьшению финансирования социальной сферы и развитию регионов.

У Фицо не хотят поднимать уровень оборонных расходов Словакии

Об этом заявил евродепутат от партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк, также являющийся вицеголовой этой политсилы.

Евродепутат сказал, что если в решении ЕС об увеличении финансирования стран-членов на оборону не будет опции о невоенном использовании этих средств, в Словакии следует провести референдум на этот счет, прежде чем соглашаться на это.

Если возникнет ситуация, что для увеличенных оборонных расходов не будет возможно двойное использование, например, на инфраструктуру, реконструкцию мостов, строительство больниц, и Словакии придется тратить больше только на оружие и боеприпасы — стоит провести референдум по этому поводу, чтобы иметь четкий мандат от граждан относительно того, что о таком увеличении расходов не может быть речи.

Он также не согласился с мнением, что это ставит под вопрос членство Словакии в НАТО при условии, что Белый дом хочет от союзников радикального увеличения расходов.

Пока что страны-члены НАТО должны тратить на оборону 2% ВВП. А некоторые даже не выполняют этого.

Евродепутат от партии действующего президента Петера Пеллегрини Hlas-SD Бранислав Ондруш назвал "безумием" соответствующий план Еврокомиссии на 800 млрд евро, заявив, что у Европы нет возможностей для таких инвестиций, а позаботиться о лучшей защите можно иначе.

Я согласен с необходимостью укреплять европейскую безопасность. Но это нужно делать другим способом. Оружие никогда не способствовало большей безопасности, заявил он, продолжив, что увеличение расходов на оборону означает уменьшение финансирования на социальную сферу и развитие регионов.

В то же время, евродепутат от оппозиционной Прогрессивной Словакии, экс-премьер Людовит Одор заявил, что увеличение расходов на оборону однозначно необходимо.

Если мы не можем полагаться на США в этом вопросе — Европа должна быть готова защищать своих граждан.

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