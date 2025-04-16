Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить парад в Москве 9 мая. Он считает, что никто не может указывать ему, куда ехать.

Фицо упорно решил ехать в Москву на парад

Глава словацкого правительства назвал оговорку Каи Каллас относительно поездки в Россию угрозами.

Я еду в Москву девятого мая. Предупреждение Каллас — это шантаж или объявление о том, что я буду наказан, когда вернусь из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939 год. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Он также ранее говорил, что "никто не может указывать ему, куда ехать или не ехать", отметив необходимость для ЕС "дебатов о сущности демократии". Такое мнение он объяснил тем, что ему не нравится то, что произошло в Румынии или Франции и что за площадь Запад устраивает в Грузии или Сербии.

Кая Каллас отмечала: участие европейских лидеров в мероприятиях до 9 мая в Москве "не будет воспринято легкомысленно с европейской стороны, поскольку Россия ведет настоящую войну в Европе". Поделиться

Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер на брифинге 16 апреля, комментируя заявление Фицо, напомнила, что в 2022 году все страны ЕС, в том числе и Словакия, решили отказываться от приглашений России на подобные мероприятия.

Представитель ЕК подчеркнула, что Россия использует годовщину завершения Второй мировой войны для оправдания своей агрессивной войны против Украины.