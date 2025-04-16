Фицо собирается на парад к Путину 9 мая вопреки решению ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить парад в Москве 9 мая. Он считает, что никто не может указывать ему, куда ехать.
Главные тезисы
- Роберт Фицо решил посетить парад в Москве 9 мая, несмотря на решение ЕС отказаться от подобных мероприятий в 2022 году.
- Словацкий премьер-министр утверждает, что никто не может ограничивать его свободу выбора визитов и подчеркивает важность демократических ценностей.
- Европейский Союз считает участие лидеров в параде в Москве неприемлемым из-за агрессивного поведения России в Европе, включая войну против Украины.
Фицо упорно решил ехать в Москву на парад
Глава словацкого правительства назвал оговорку Каи Каллас относительно поездки в Россию угрозами.
Он также ранее говорил, что "никто не может указывать ему, куда ехать или не ехать", отметив необходимость для ЕС "дебатов о сущности демократии". Такое мнение он объяснил тем, что ему не нравится то, что произошло в Румынии или Франции и что за площадь Запад устраивает в Грузии или Сербии.
Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер на брифинге 16 апреля, комментируя заявление Фицо, напомнила, что в 2022 году все страны ЕС, в том числе и Словакия, решили отказываться от приглашений России на подобные мероприятия.
Представитель ЕК подчеркнула, что Россия использует годовщину завершения Второй мировой войны для оправдания своей агрессивной войны против Украины.
С нашей стороны важно не придавать этому легитимности, участвуя в таких мероприятиях, как этот парад. И, собственно, у нас есть решение Совета по этому поводу: государства-члены, включая Словакию, согласились в 2022 году отклонять такие приглашения.
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