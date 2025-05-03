В России лицемерно возмутились по приглашению военнослужащих Вооруженных сил Украины на военный парад ко Дню Победы в Британии.

Песков свирепствует из-за приглашения украинцев на военный парад в Лондоне

Российские пропагандисты спросили спикера нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, может ли Британия потерять шанс быть посредником между Украиной и РФ после приглашения ВСУ на парад, якобы "поддержку нацизма".

Песков ответил, что Лондон и не претендовал на роль посредника, а затем перешел к обвинениям в поддержке "нацистов".

Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение, неуважение к тем британцам, тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство. Поделиться

Заметим, что заявления Пескова о "неонацистских элементах" являются циничной ложью, ведь украинцы сыграли немаловажную роль в победе над нацизмом. Около 7 миллионов воевали в рядах советской армии, более 250 тысяч — в армиях союзников.

Кроме того, Украина была одним из главных театров боевых действий и потеряла, по разным данным, от 5 до 7 миллионов человек.

Парад ко Дню Победы пройдет в Британии 8 мая. Кроме украинских военных, участие в нем примут представители армий Австралии, Канады и Новой Зеландии, которые будут нести флаги своих государств.