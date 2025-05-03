День Победы в Европе. Украинские воины присоединятся к военному шествию

Украинские военные станут участниками праздничного шествия, посвященного 80-летию Дня Победы в Европе, знаменующего окончание войны на континенте во время Второй мировой войны.
Главные тезисы
- Парад в Лондоне объединит около 1000 военных, среди которых и украинские защитники.
- Участие ВСУ символизирует поддержку длительной борьбы Украины за свободу в войне против РФ.
Что известно о параде ко Дню Победы в Лондоне
Как удалось узнать журналистам, украинские воины присоединятся к примерно 1000 военным из вооруженных сил Великобритании.
Известно, что в параде примут участие солдаты на лошадях и военные оркестры, чтобы символизирует всемирную поддержку длительной борьбы Украины за свободу в ее войне против РФ.
С заявлением на этот счет уже выступил глава Министерства обороны Джон Хили.
Что важно понимать, официальный Лондон запланировал различные мероприятия в канун годовщины, включая военный парад и воздушный парад.
Кульминацией станет благодарственная служба в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которой должна присутствовать королевская семья.
Напомним, 8 мая Украина отмечает День памяти и победы, чествуя погибших во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
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