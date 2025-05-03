День Перемоги у Європі. Українські воїни доєднаються до військової ходи

Українські військова стануть учасниками святкової ходи, присвяченої 80-річчю Дня Перемоги в Європі, який знаменує закінчення війни на континенті під час Другої світової війни.
Головні тези:
- Парад у Лондоні об'єднає близько 1000 військових, серед яких будуть й українські захисники.
- Участь ЗСУ символізує підтримку тривалої боротьби України за свободу в війні проти РФ.
Що відомо про парад до Дня Перемоги у Лондоні
Як вдалося дізнатися журналістам, українські воїни приєднаються до приблизно 1000 військових збройних сил Великої Британії.
Відомо, що у параді будуть брати участь солдати на конях і військові оркестри, щоб символізувати всесвітню підтримку тривалої боротьби України за свободу у її війні проти РФ.
З заявою з цього приводу уже виступив глава Міністерства оборони Джон Хілі.
Що важливо розуміти, офіційний Лондон запланував різноманітні заходи напередодні річниці, включно з військовим парадом і повітряним парадом.
Кульмінацією стане служба подяки у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на якій має бути присутня королівська сім'я.
Нагадаємо, 8 травня Україна відзначає День пам’яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років.
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