"Це наруга". Україна закликає іноземні держави не брати участь у російському параді 9 травня

Влада України публічно звернулася до держав, які планують відправити своїх військових у Москву для участі у параді 9 травня. Офіційний Київ наголошує, що участь у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому.
Головні тези:
- Україна закликає всі іноземні держави та міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом.
- Росіяни давно втратили статус визволителів Європи. Вони стали окупантами та воєнними злочинцями.
Україна просить інші країн не брати участь у новому російському “шабаші”
Що важливо розуміти, 8 травня Україна разом із рештою Європи та світу відзначатиме 80-ту річницю перемоги над нацизмом.
Дипломатичне відомство нагадує про те, що понад 6 мільйонів українців воювало в лавах Червоної Армії, сотні тисяч — у складі рухів опору та армій союзників антигітлерівської коаліції.
Жодна країна у світі не може ігнорувати той факт, що уже понад 11 років проти українського народу — який є одним з народів-переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі — ведеться жорстока та неспровокована загарбницька війна.
За цей період часу Росія вчинила сотні тисяч воєнних злочинів, а солдати РФ убили вже 620 та поранили майже 2 тисячі, викрали щонайменше 20 тисяч українських дітей.
МЗС України звертає увагу на те, що саме ця армія буде марширувати 9 травня на Красній площі в Москві.
Ці військові більше не можуть вважатися визволителями Європи, адже вони стали окупантами та воєнними злочинцями.
Україна та інший цивілізований світ будуть розцінювати участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві як наругу над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому.
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