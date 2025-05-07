"Це наруга". Україна закликає іноземні держави не брати участь у російському параді 9 травня

Влада України публічно звернулася до держав, які планують відправити своїх військових у Москву для участі у параді 9 травня. Офіційний Київ наголошує, що участь у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому.

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Що важливо розуміти, 8 травня Україна разом із рештою Європи та світу відзначатиме 80-ту річницю перемоги над нацизмом.

Ми бережемо памʼять про Другу світову війну, якою була опалена кожна українська родина. Фронт прокотився всією нашою територією двічі, а загальні людські втрати українського народу склали вісім мільйонів загиблих: 5 мільйонів цивільних і 3 мільйони військових, — йдеться в заяві МЗС України. Поширити

Дипломатичне відомство нагадує про те, що понад 6 мільйонів українців воювало в лавах Червоної Армії, сотні тисяч — у складі рухів опору та армій союзників антигітлерівської коаліції.

Жодна країна у світі не може ігнорувати той факт, що уже понад 11 років проти українського народу — який є одним з народів-переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі — ведеться жорстока та неспровокована загарбницька війна.

За цей період часу Росія вчинила сотні тисяч воєнних злочинів, а солдати РФ убили вже 620 та поранили майже 2 тисячі, викрали щонайменше 20 тисяч українських дітей.

Розстріли цивільних, масові могили, зґвалтування, мародерство, затримання цивільних заручників, тортури та страти військовополонених, використання зброї невибіркової дії, удари по густонаселених житлових кварталах, енергетиці, цивільній інфраструктурі. Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Поширити

МЗС України звертає увагу на те, що саме ця армія буде марширувати 9 травня на Красній площі в Москві.

Ці військові більше не можуть вважатися визволителями Європи, адже вони стали окупантами та воєнними злочинцями.

Марширувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу на нацизмом. Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію. Поширити

Україна та інший цивілізований світ будуть розцінювати участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві як наругу над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому.