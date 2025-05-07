Демілітаризована зона. Про що домовилися Україна та США

Україна нібито погодилася на створення 30-кілометрової демілітаризованої зони для завершення війни. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.
Головні тези:
- 30-кілометрову зону без бойових дій будуть контролювати війська з "коаліції рішучих".
- Це дасть можливість швидко домовитися про завершення війни.
Що відомо про домовленість України та США
На переконання Келлога, у межах цього плану ЗСУ та армія РФ збережуть контроль над територіями, які наразі утримують.
Однак він також уточнив, що згодом ситуація може змінитися.
На цьому тлі Келлог нагадав приклади з Балтійських країн після Другої світової війни та об’єднання Німеччини.
Він також заявив журналістам, що Україна, мовляв, уже погодилася на створення тимчасової демілітаризованої зони.
Йдеться про домовленість, у межах якої українська армія відійде на 15 км, так само, як і російська.
Що важливо розуміти, це дасть можливість створити 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".
За словами Келлога, якщо вдасться утримати перемир’я у такому режимі протягом 30 днів, тоді його можна буде подовжити.
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