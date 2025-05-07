Демілітаризована зона. Про що домовилися Україна та США

Україна нібито погодилася на створення 30-кілометрової демілітаризованої зони для завершення війни. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

Що відомо про домовленість України та США

На переконання Келлога, у межах цього плану ЗСУ та армія РФ збережуть контроль над територіями, які наразі утримують.

Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися — це ваша земля на цей момент, — заявив посланець Трампа. Поширити

Однак він також уточнив, що згодом ситуація може змінитися.

На цьому тлі Келлог нагадав приклади з Балтійських країн після Другої світової війни та об’єднання Німеччини.

Він також заявив журналістам, що Україна, мовляв, уже погодилася на створення тимчасової демілітаризованої зони.

Йдеться про домовленість, у межах якої українська армія відійде на 15 км, так само, як і російська.

Що важливо розуміти, це дасть можливість створити 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".

І вони (Україна — ред.) готові, на певний період, створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 км, і ви, росіяни, також відходите на 15 км. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення. Кіт Келлог Спеціальний представник президента США з питань України

За словами Келлога, якщо вдасться утримати перемир’я у такому режимі протягом 30 днів, тоді його можна буде подовжити.