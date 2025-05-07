Росія атакувала Київ — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Київ — є загиблі та постраждалі

Віталій Кличко
Подробиці атаки Росії на Київ
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Мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що внаслідок повітряного нападу Росії на столицю України щонайменше двоє людей загинули, 8 постраждали, серед них – 4 дітей.

Головні тези:

  • Під нові удари ворога потрапили одразу 4 райони Києва. 
  • У Шевченківському районі виявлені тіла 2 людей під час гасіння пожежі.

Подробиці атаки Росії на Київ

Як повідомляє пресслужба ДСНС, їхні команди працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах столиці.

Так, уламки влучили у 9-поверховий житловий будинок у Святошинському районі, що призвело до пожеж у квартирах на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Їх вдалося приборккати на площі 100 кв. м.

Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають, — йдеться в повідомленні.

Також вказано, що у Солом’янському районі уламки дрона впали на відкриту територію — ніхто не постраждав.

Ще один ворожий безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок у Дніпровському районі: відбулося часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах.

У Шевченківському районі уламки дрона впали на 5-поверховий житловий будинок 0 там спалахнули пожежі на 3-му та 5-му поверхах.

Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано, — повідомляють у ДСНС.

Трохи пізніше Віталій Кличко офіційно підтвердив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 8.

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