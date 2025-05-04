Масштабна атака Росії на Київ — щонайменше 11 постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака Росії на Київ — щонайменше 11 постраждалих

ДСНС України
Росіяни дронами атакували Київ - що відомо
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Уночі 4 травня під нові удари російських загарбників потрапили одразу три райони української столиці: Оболонський, Святошинський та Шевченківський. Згідно з останніми даними, постраждали 11 цивільних, зокрема 2 дитині.

Головні тези:

  • На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
  • Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

Росіяни дронами атакували Київ — що відомо

Як зазначають у ДСНС, в Оболонському районі спалахнула пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки — вогонь перекинувся на покрівлю.

Повідомляється про частково зруйноване перекриття покрівлі.

Окрім того, вказано, що за іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі Києва вогонь вирував одразу у 3 одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському — загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Вранці команда ДСНС офіційно підтвердила, що кількість постраждалих у Києві зросла до 11, серед них — двоє дітей.

На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки, — йдеться в повідомленні.

У ніч на 4 травня 2025 року армія РФ атакувала Україну 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

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