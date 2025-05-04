Масштабная атака России на Киев — по меньшей мере 11 пострадавших

Ночью 4 мая под новые удары российских захватчиков попали сразу три района столицы: Оболонский, Святошинский и Шевченковский. Согласно последним данным, пострадали 11 гражданских, в том числе 2 ребенка.
Главные тезисы
- На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
- Информация о количестве потерпевших уточняется.
Россияне дронами атаковали Киев — что известно
Как отмечают в ГСЧС, в Оболонском районе вспыхнул пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки — огонь опрокинулся на кровлю.
Сообщается о частично разрушенном перекрытии кровли.
Кроме того, указано, что по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
В Святошинском районе Киева огонь бушевал сразу в 3 одноэтажных частных жилых домах.
Утром команда ГСЧС официально подтвердила, что количество пострадавших в Киеве возросло до 11, среди них двое детей.
На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники, — сказано в сообщении.
В ночь на 4 мая 2025 года армия РФ атаковала Украину 165 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
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