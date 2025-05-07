Россия атаковала Киев — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Киев — есть погибшие и пострадавшие

Виталий Кличко
Подробности атаки России на Киев
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Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что в результате воздушного нападения России на столицу Украины по меньшей мере два человека погибли, 8 пострадали, среди них - 4 детей.

Главные тезисы

  • Под новые удары врага попали сразу 4 района Киева.
  • В Шевченковском районе обнаружены тела 2 человек во время тушения пожара.

Подробности атаки России на Киев

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, их команды работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах столицы.

Обломки попали в 9-этажный жилой дом в Святошинском районе, что привело к пожарам в квартирах на 6, 7, 8 и 9 этажах. Их удалось ликвидировать на площади 100 кв. м.

Спасены 5 человек — 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются, — сказано в сообщении.

Также указано, что в Соломенском районе обломки дрона упали на открытую территорию — никто не пострадал.

Еще один вражеский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в Днепровском районе: произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах.

В Шевченковском районе обломки дрона упали на 5-этажный жилой дом 0 там загорелись пожары на 3-м и 5-м этажах.

Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован, — сообщают в ГСЧС.

Несколько позже Виталий Кличко официально подтвердил, что количество пострадавших в столице возросло до 8.

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