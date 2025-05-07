Россия атаковала Киев — есть погибшие и пострадавшие

Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что в результате воздушного нападения России на столицу Украины по меньшей мере два человека погибли, 8 пострадали, среди них - 4 детей.
Главные тезисы
- Под новые удары врага попали сразу 4 района Киева.
- В Шевченковском районе обнаружены тела 2 человек во время тушения пожара.
Подробности атаки России на Киев
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, их команды работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах столицы.
Обломки попали в 9-этажный жилой дом в Святошинском районе, что привело к пожарам в квартирах на 6, 7, 8 и 9 этажах. Их удалось ликвидировать на площади 100 кв. м.
Также указано, что в Соломенском районе обломки дрона упали на открытую территорию — никто не пострадал.
Еще один вражеский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в Днепровском районе: произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах.
В Шевченковском районе обломки дрона упали на 5-этажный жилой дом 0 там загорелись пожары на 3-м и 5-м этажах.
Несколько позже Виталий Кличко официально подтвердил, что количество пострадавших в столице возросло до 8.
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