У російських Тулі та Саранську гримить потужна "бавовна"

Протягом ночі 7 травня невідомі безпілотники здійснили атаку на об'єкти оборонної промисловості одразу в кількох областях Росії. Пожежі досі не вдалося ліквідувати.

Подробиці нової атаки дронів на Росію

Місцева влада стверджує, що над Тульською областю нібито змогли збити 4 безпілотники.

Ба більше, вказано, що сили ППО в підвищеній бойовій готовності і відбивають вже 5 хвилю атаки.

Згодом стало відомо про безпілотну небезпеку на території Саранська.

За словами очевидців, в Тулі після атаки БпЛА спалахнула пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, які входять до держкорпорації "Ростех".

Що важливо розуміти, там знаходиться АТ "Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова", що займається розробкою високоточної керованої зброї для сухопутних військ, ВМФ і ПКС, систем ППО, скорострільних гармат і бойової стрілецької зброї, а також продукцією цивільного призначення.

Ба більше, також там розташоване "Науково-виробниче об'єднання СПЛАВ", що виробляє реактивні системи залпового вогню, важкі вогнеметні системи, боєприпаси до них, авіаційні некеровані та кориговані ракети.

Котре з них горить — поки не повідомляється.

Також вказано, що за кілька кілометрів від "Оптико-волоконних систем" розташовані Саранський механічний завод і завод "Сарансккабель-Оптика", які могли бути ціллю другої атаки.

Варто зазначити, що саме АТ "Оптико-волоконні системи" — перший і єдиний у Росії завод із виробництва оптичного волокна, що знаходиться у Саранську.