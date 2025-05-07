В российских Туле и Саранске гремит мощная "бавовна"

В течение ночи 7 мая неизвестные беспилотники совершили атаку на объекты оборонной промышленности сразу в нескольких областях России. Пожар до сих пор не удалось ликвидировать.

Подробности новой атаки дронов на Россию

Местные власти утверждают, что над Тульской областью якобы смогли сбить 4 беспилотника.

Более того, указано, что силы ПВО в повышенной боевой готовности и отражают уже 5 волну атаки.

Впоследствии стало известно о беспилотной опасности на территории Саранска.

По словам очевидцев, в Туле после атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, входящих в госкорпорацию "Ростех".

Что важно понимать, там находится АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", занимающееся разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ПКС, систем ПВО, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения.

Более того, также там расположено "Научно-производственное объединение СПЛАВ", производящее реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, боеприпасы к ним, авиационные неуправляемые и корректированные ракеты.

Который из них горит — пока не сообщается.

Также указано, что в нескольких километрах от "Оптико-волоконных систем" расположены Саранский механический завод и завод "Сарансккабель-Оптика", которые могли быть целью второй атаки.

Стоит отметить, что именно АО "Оптико-волоконные системы" — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске.