Демилитаризированная зона. О чем договорились Украина и США

Украина якобы согласилась на создание 30-километровой демилитаризованной зоны для завершения войны. Об этом заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.
Главные тезисы
- 30-километровую зону без боевых действий будут контролировать войска из "коалиции решительных".
- Это позволит быстро договориться о завершении войны.
Что известно о договоренности Украины и США
По убеждению Келлога, в рамках этого плана ВСУ и армия РФ сохранят контроль над территориями, на которых находились.
Однако он также уточнил, что со временем ситуация может измениться.
На этом фоне Келлог напомнил примеры Балтийских стран после второй мировой войны и объединения Германии.
Он также заявил журналистам, что Украина уже согласилась на создание временной демилитаризованной зоны.
Речь идет о договоренности, в пределах которой украинская армия отойдет на 15 км, как и российская.
Что важно понимать, это позволит создать 30-километровую зону без боевых действий, которую будут контролировать военные "коалиции решительных".
По словам Келлога, если удастся удержать перемирие в таком режиме в течение 30 дней, его можно будет продлить.
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