Демилитаризированная зона. О чем договорились Украина и США

Украина якобы согласилась на создание 30-километровой демилитаризованной зоны для завершения войны. Об этом заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.

Что известно о договоренности Украины и США

По убеждению Келлога, в рамках этого плана ВСУ и армия РФ сохранят контроль над территориями, на которых находились.

Если вы соглашаетесь на прекращение огня на текущих позициях, то та земля, которую вы контролируете, за которую вы боролись — это ваша земля на данный момент, — заявил посланник Трампа. Поделиться

Однако он также уточнил, что со временем ситуация может измениться.

На этом фоне Келлог напомнил примеры Балтийских стран после второй мировой войны и объединения Германии.

Он также заявил журналистам, что Украина уже согласилась на создание временной демилитаризованной зоны.

Речь идет о договоренности, в пределах которой украинская армия отойдет на 15 км, как и российская.

Что важно понимать, это позволит создать 30-километровую зону без боевых действий, которую будут контролировать военные "коалиции решительных".

И они (Украина — ред.) готовы, на определенный период, создать демилитаризованную зону. Фактически они сказали: мы отходим на 15 км, и вы, россияне, также отходите на 15 км. То есть создается четко контролируемая 30-километровая зона. Можно будет наблюдать, есть ли нарушения. Кит Келлог Специальный представитель президента США по Украине

По словам Келлога, если удастся удержать перемирие в таком режиме в течение 30 дней, его можно будет продлить.