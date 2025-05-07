"Просто дурак". Байден пристыдил Трампа и вступился за Украину

По словам бывшего президента США Джо Байдена, он считает подход нового американского лидера Дональда Трампа к войне России против Украины современной политикой умиротворения, которая может спровоцировать появление еще многих серьезных проблем на международной арене.

Байден оценил последние заявления и решения Трампа

Бывший глава Белого дома обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин всегда считал Украину частью России.

Более того, нелегитимный глава Кремля не может смириться с тем фактом Советский Союз распался.

И всякий, кто думает, что он остановится, — просто дурак, — заявил Байден, намекая на Трампа. Поделиться

Также бывший президент США ответил на новую волну критики. Прежде всего Байдена обвиняют в том, что он не дал Украине столько оружия, чтобы она могла разгромить Россию, хотя и мог это сделать.

Мы дали им (Украина — ред.) все необходимое для обеспечения их независимости. И мы были готовы ответить более агрессивно, если Путин действительно сделает новый шаг. Джо Байден Экс-президент США

Как утверждает бывший американский лидер, он делал все возможное, чтобы не допустить начало новой мировой войны.