"Просто дурак". Байден пристыдил Трампа и вступился за Украину
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Политика
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"Просто дурак". Байден пристыдил Трампа и вступился за Украину

Байден оценил последние заявления и решения Трампа
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Источник:  BBC

По словам бывшего президента США Джо Байдена, он считает подход нового американского лидера Дональда Трампа к войне России против Украины современной политикой умиротворения, которая может спровоцировать появление еще многих серьезных проблем на международной арене.

Главные тезисы

  • Байден критикует недостаточную поддержку Украины со стороны США из-за политики Трампа.
  • Бывший президент США утверждает, что делал все возможное, чтобы предотвратить новую мировую войну.

Байден оценил последние заявления и решения Трампа

Бывший глава Белого дома обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин всегда считал Украину частью России.

Более того, нелегитимный глава Кремля не может смириться с тем фактом Советский Союз распался.

И всякий, кто думает, что он остановится, — просто дурак, — заявил Байден, намекая на Трампа.

Также бывший президент США ответил на новую волну критики. Прежде всего Байдена обвиняют в том, что он не дал Украине столько оружия, чтобы она могла разгромить Россию, хотя и мог это сделать.

Мы дали им (Украина — ред.) все необходимое для обеспечения их независимости. И мы были готовы ответить более агрессивно, если Путин действительно сделает новый шаг.

Джо Байден

Джо Байден

Экс-президент США

Как утверждает бывший американский лидер, он делал все возможное, чтобы не допустить начало новой мировой войны.

Что будет делать Путин, если ситуация для него станет действительно сложной? Угрожает применить тактическое ядерное оружие. Это не игра и не рулетка, — убежден Байден.

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