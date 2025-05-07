По словам бывшего президента США Джо Байдена, он считает подход нового американского лидера Дональда Трампа к войне России против Украины современной политикой умиротворения, которая может спровоцировать появление еще многих серьезных проблем на международной арене.
Главные тезисы
- Байден критикует недостаточную поддержку Украины со стороны США из-за политики Трампа.
- Бывший президент США утверждает, что делал все возможное, чтобы предотвратить новую мировую войну.
Байден оценил последние заявления и решения Трампа
Бывший глава Белого дома обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин всегда считал Украину частью России.
Более того, нелегитимный глава Кремля не может смириться с тем фактом Советский Союз распался.
Также бывший президент США ответил на новую волну критики. Прежде всего Байдена обвиняют в том, что он не дал Украине столько оружия, чтобы она могла разгромить Россию, хотя и мог это сделать.
Как утверждает бывший американский лидер, он делал все возможное, чтобы не допустить начало новой мировой войны.
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