За словами колишнього президента США Джо Байдена, він вважає підхід нового американського лідера Дональда Трампа щодо війни Росії проти України сучасною політикою умиротворення, яка може спровокувати появу ще багатьох серйозних проблем на міжнародній арені.
Головні тези:
- Байден критикує недостатню підтримку України з боку США через політику Трампа.
- Колишній президент США стверджує, що робив усе можливе, щоб запобігти новій світовій війні.
Байден оцінив останні заяви та рішення Трампа
Колишній очільник Білого дому звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін завжди вважав Україну частиною Росії.
Ба більше, нелегітимний глава Кремля не може змиритися з тим фактом Радянський Союз розпався.
Також колишній президент США відповів на нову хвилю критику. Насамперед Байдена звинувачують у тому, що він не дав Україні стільки зброї, щоб вона могла розгромити Росію, хоча й міг це зробити.
Як стверджує колишній американський лідер, він, мовляв, робив усе можливе, щоб не допустити нової світової війни.
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