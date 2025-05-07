"Просто дурень". Байден присоромив Трампа та заступився за Україну
Категорія
Політика
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"Просто дурень". Байден присоромив Трампа та заступився за Україну

Байден оцінив останні заяви та рішення Трампа
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Джерело:  BBC

За словами колишнього президента США Джо Байдена, він вважає підхід нового американського лідера Дональда Трампа щодо війни Росії проти України сучасною політикою умиротворення, яка може спровокувати появу ще багатьох серйозних проблем на міжнародній арені.

Головні тези:

  • Байден критикує недостатню підтримку України з боку США через політику Трампа.
  • Колишній президент США стверджує, що робив усе можливе, щоб запобігти новій світовій війні.

Байден оцінив останні заяви та рішення Трампа

Колишній очільник Білого дому звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін завжди вважав Україну частиною Росії.

Ба більше, нелегітимний глава Кремля не може змиритися з тим фактом Радянський Союз розпався.

І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, — просто дурень, — заявив Байден, натякаючи на Трампа.

Також колишній президент США відповів на нову хвилю критику. Насамперед Байдена звинувачують у тому, що він не дав Україні стільки зброї, щоб вона могла розгромити Росію, хоча й міг це зробити.

Ми дали їм (Україні — ред.) все необхідне для забезпечення їхньої незалежності. І ми були готові відповісти більш агресивно, якщо Путін дійсно зробить новий крок.

Джо Байден

Джо Байден

Експрезидент США

Як стверджує колишній американський лідер, він, мовляв, робив усе можливе, щоб не допустити нової світової війни.

Що буде робити Путін, якщо ситуація для нього стане дійсно складною? Погрожуватиме застосувати тактичну ядерну зброю. Це не гра і не рулетка, — переконаний.

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