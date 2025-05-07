Силы обороны Украины ликвидировали уже более 960 тыс солдат РФ

За прошедшие сутки украинские защитники успели обезвредить 1 270 российских захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения потери России в ее захватнической войне против Украины уже достигли более 960 тысяч в живой силе.

Потери армии РФ по состоянию на 7 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 960 770 (+1 270) человек,

танков — 10 780 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 22 419 (+3) ед,

артиллерийских систем — 27 502 (+71) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 266 (+124) ед,

крылатых ракет — 3 197 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47 484 (+131) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 96 авиаударов, в том числе сбросил 187 управляемых авиационных бомб.

Более того, указано, что армия РФ совершила более 6400 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовала 3267 дронов-камикадзе.