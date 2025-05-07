Силы обороны Украины ликвидировали уже более 960 тыс солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины ликвидировали уже более 960 тыс солдат РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 мая 2025 года
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За прошедшие сутки украинские защитники успели обезвредить 1 270 российских захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения потери России в ее захватнической войне против Украины уже достигли более 960 тысяч в живой силе.

Главные тезисы

  • Начался 1169-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 7 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 960 770 (+1 270) человек,

  • танков — 10 780 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 419 (+3) ед,

  • артиллерийских систем — 27 502 (+71) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 266 (+124) ед,

  • крылатых ракет — 3 197 (+1) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 484 (+131) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 96 авиаударов, в том числе сбросил 187 управляемых авиационных бомб.

Более того, указано, что армия РФ совершила более 6400 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовала 3267 дронов-камикадзе.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два состава боеприпасов врага.

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