Сили оборони України ліквідували уже понад 960 тис солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України ліквідували уже понад 960 тис солдатів РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 7 травня 2025 року

Протягом минулої доби українські захисники встигли знешкодили 1 270 російських загарбників. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у її загарбницькій війні проти України вже сягнули понад 960 тисяч у живій силі.

Головні тези:

  • Розпочався 1169 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
    Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 7 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 960 770 (+1 270) осіб,

  • танків — 10 780 (+14) од,

  • бойових броньованих машин — 22 419 (+3) од,

  • артилерійських систем — 27 502 (+71) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 266 (+124) од,

  • крилатих ракет — 3 197 (+1) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47 484 (+131) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила понад 6400 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використала 3267 дронів-камікадзе.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.

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