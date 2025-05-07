Сили оборони України ліквідували уже понад 960 тис солдатів РФ

Протягом минулої доби українські захисники встигли знешкодили 1 270 російських загарбників. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у її загарбницькій війні проти України вже сягнули понад 960 тисяч у живій силі.
Головні тези:
- Розпочався 1169 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 7 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 960 770 (+1 270) осіб,
танків — 10 780 (+14) од,
бойових броньованих машин — 22 419 (+3) од,
артилерійських систем — 27 502 (+71) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 266 (+124) од,
крилатих ракет — 3 197 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 47 484 (+131) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила понад 6400 обстрілів, з них 109 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використала 3267 дронів-камікадзе.
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