Фон дер Ляєн назвала "найпотужнішу гарантію безпеки" для України

На переконання очільниця Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, саме прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для України після встановлення миру.

Фон дер Ляєн закликає допомогти Україні

Ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України — це може бути найсильнішою гарантією безпеки. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

За словами фон дер Ляєн, це була одна з головним тем її останньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Римі.

Вона також нагадала, що загарбницька війна Росії проти України врешті-решт закінчиться, а її фінал вплине на формування європейського континенту на кілька поколінь вперед.

На переконання глави Єврокомісії, "погана угода може заохотити Путіна повернутися з новими силами, що стало б рецептом все більшої нестабільності та незахищеності".

На цьому тіл фон дер Ляєн назвала 3 пріоритети для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України: