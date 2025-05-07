Фон дер Ляєн назвала "найпотужнішу гарантію безпеки" для України

На переконання очільниця Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, саме прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для України після встановлення миру.
Головні тези:
- Погана угода щодо завершення війна може підштовхнути Путіна до нової війни проти України.
- Фон дер Ляєн озвучила 3 завдання для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України.
Фон дер Ляєн закликає допомогти Україні
За словами фон дер Ляєн, це була одна з головним тем її останньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Римі.
Вона також нагадала, що загарбницька війна Росії проти України врешті-решт закінчиться, а її фінал вплине на формування європейського континенту на кілька поколінь вперед.
На переконання глави Єврокомісії, "погана угода може заохотити Путіна повернутися з новими силами, що стало б рецептом все більшої нестабільності та незахищеності".
На цьому тіл фон дер Ляєн назвала 3 пріоритети для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України:
підтримати обороноздатність України;
завершити поетапну відмову від російського викопного палива,
прискорити процес вступу України до нашого Союзу".
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