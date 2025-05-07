Фон дер Ляєн назвала "найпотужнішу гарантію безпеки" для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Фон дер Ляєн назвала "найпотужнішу гарантію безпеки" для України

Фон дер Ляєн закликає допомогти Україні
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На переконання очільниця Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, саме прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для України після встановлення миру.

Головні тези:

  • Погана угода щодо завершення війна може підштовхнути Путіна до нової війни проти України.
  • Фон дер Ляєн озвучила 3 завдання для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України.

Фон дер Ляєн закликає допомогти Україні

Ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України — це може бути найсильнішою гарантією безпеки.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії

За словами фон дер Ляєн, це була одна з головним тем її останньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Римі.

Вона також нагадала, що загарбницька війна Росії проти України врешті-решт закінчиться, а її фінал вплине на формування європейського континенту на кілька поколінь вперед.

На переконання глави Єврокомісії, "погана угода може заохотити Путіна повернутися з новими силами, що стало б рецептом все більшої нестабільності та незахищеності".

На цьому тіл фон дер Ляєн назвала 3 пріоритети для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України:

  • підтримати обороноздатність України;

  • завершити поетапну відмову від російського викопного палива,

  • прискорити процес вступу України до нашого Союзу".

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