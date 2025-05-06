Глава Пентагона блокировал помощь США для Украины — Трамп не знал

Как удалось узнать Reuters, именно глава Минобороны США Пит Хегсет отдал приказ о временной приостановке поставок военной помощи Украине. Американский лидер Дональд Трамп даже не знал об этом решении.
Главные тезисы
- В Украине и Польше началась паника из-за решения главы Пентагона.
- Этот опасный шаг не был согласован с Белым домом.
Хегсет самовольно принимает важные решения в отношении Украины
Прошло всего 7 дней после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, и глава Пентагона отдал приказ трем грузовым авиакомпаниям, базирующимся на авиабазе Доверие в штате Делавер и на американской базе в Объединенных Арабских Эмиратах.
Им приказали остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, которые направились в Украину.
Крайне быстро в Киеве и Варшаве началась паника, где координировались поставки:
Американские чиновники — в частности из Белого дома, Минобороны США и Госдепа — не смогли объяснить, что происходит. Прошла неделя, и рейсы возобновились.
Впоследствии стало известно, что устное предписание поступило из офиса главы Пентагона Пита Хегсета.
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