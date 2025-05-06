Глава Пентагона блокировал помощь США для Украины — Трамп не знал
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Политика
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Глава Пентагона блокировал помощь США для Украины — Трамп не знал

Хегсет самовольно принимает важные решения в отношении Украины
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Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters, именно глава Минобороны США Пит Хегсет отдал приказ о временной приостановке поставок военной помощи Украине. Американский лидер Дональд Трамп даже не знал об этом решении.

Главные тезисы

  • В Украине и Польше началась паника из-за решения главы Пентагона.
  • Этот опасный шаг не был согласован с Белым домом.

Хегсет самовольно принимает важные решения в отношении Украины

Прошло всего 7 дней после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, и глава Пентагона отдал приказ трем грузовым авиакомпаниям, базирующимся на авиабазе Доверие в штате Делавер и на американской базе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Им приказали остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, которые направились в Украину.

Крайне быстро в Киеве и Варшаве началась паника, где координировались поставки:

Кто приказал Транспортному командованию США, известному как TRANSCOM, остановить рейсы? Или это постоянная пауза в оказании всей помощи? Или только части?

Американские чиновники — в частности из Белого дома, Минобороны США и Госдепа — не смогли объяснить, что происходит. Прошла неделя, и рейсы возобновились.

Впоследствии стало известно, что устное предписание поступило из офиса главы Пентагона Пита Хегсета.

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