Как удалось узнать Reuters, именно глава Минобороны США Пит Хегсет отдал приказ о временной приостановке поставок военной помощи Украине. Американский лидер Дональд Трамп даже не знал об этом решении.

Хегсет самовольно принимает важные решения в отношении Украины

Прошло всего 7 дней после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, и глава Пентагона отдал приказ трем грузовым авиакомпаниям, базирующимся на авиабазе Доверие в штате Делавер и на американской базе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Им приказали остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, которые направились в Украину.

Крайне быстро в Киеве и Варшаве началась паника, где координировались поставки:

Кто приказал Транспортному командованию США, известному как TRANSCOM, остановить рейсы? Или это постоянная пауза в оказании всей помощи? Или только части? Поделиться

Американские чиновники — в частности из Белого дома, Минобороны США и Госдепа — не смогли объяснить, что происходит. Прошла неделя, и рейсы возобновились.