Трамп заявил о "хорошем моменте" для Украины и РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп заявил о "хорошем моменте" для Украины и РФ

Трамп снова настроен положительно по поводу завершения войны
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Источник:  Bloomberg

По мнению американского лидера Дональда Трампа, снижение цен на нефть усиливает давление на страну-агрессорку Россию, а также повышает вероятность подписания мирного соглашения для завершения войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп поддерживает подход наращивания добычи нефти как способ лишения Кремля доходов для ведения войны.
  • Белый дом готовит новые санкции против России и будет вводить их, если Путин не захочет останавливать огонь.

Трамп снова настроен положительно по поводу завершения войны

Сейчас, когда цены на нефть упали, у нас хороший момент для договоренностей. Россия хочет договориться, Украина хочет договориться. Если бы я не был президентом, никто бы не смог договориться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Аналитики обращают внимание на то, что американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 57,21 долл. за баррель.

Что важно понимать, это на четверть меньше, чем в момент, когда Трамп вернулся в Белый дом.

Решение стран ОПЕК на выходных увеличить добычу нефти, несмотря на ожидаемое снижение спроса из-за торговой войны в США, также способствовало падению цен.

Как известно, американский лидер неоднократно призвал ОПЕК наращивать добычу и снижать цены. По его мнению, это лишит Кремль доходов, которые он тратит на ведение войны против Украины.

Более того, Белый дом угрожал новыми санкциями и другими мерами давления, поскольку Путин постоянно тормозил процесс переговоров.

Новые заявления президента США прозвучали за неделю до его запланированной поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

На этом фоне Евросоюз активно работает над предложением запретить импорт российского газа до конца 2027 года.

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