Трамп заявив про "гарний момент" для України та РФ

На переконання американського лідера Дональда Трампа, зниження цін на нафту посилює тиск на країну-агресорку Росію, а також підвищує ймовірність підписання мирної угоди для завершення війни РФ проти України.

Трамп знову налаштований позитивно щодо завершення війни

Зараз, коли ціни на нафту впали, ми маємо гарний момент для домовленостей. Росія хоче домовитися, Україна хоче домовитися. Якби я не був президентом — ніхто б нічого не домовлявся. Дональд Трамп Президент США

Аналітики звертають увагу на те, що американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 57,21 дол за барель.

Що важливо розуміти, це на чверть менше, ніж на момент, коли Трамп повернувся у Білий дім.

Рішення країн ОПЕК на вихідних збільшити видобуток нафти, попри очікуване зниження попиту через торгову війну США, також сприяло падінню цін. Поширити

Як відомо, американський лідер багато разів закликав ОПЕК нарощувати видобуток і знижувати ціни. На його думку, це позбавить Кремль доходів, які він витрачає на ведення війни проти України.

Ба більше, Білий дім погрожував новими санкціями й іншими заходами тиску, оскільки Путін постійно гальмував процес переговорів.

Нові заяви президента США пролунали за тиждень до його запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару й Об’єднаних Арабських Еміратів.