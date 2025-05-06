Трамп заявив про "гарний момент" для України та РФ

На переконання американського лідера Дональда Трампа, зниження цін на нафту посилює тиск на країну-агресорку Росію, а також підвищує ймовірність підписання мирної угоди для завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Трамп підтримує підхід щодо нарощування видобутку нафти як спосіб позбавлення Кремля доходів для ведення війни.
- Білий дім готує нові санкції проти Росії та введе їх, якщо Путін не захоче зупиняти вогонь.
Трамп знову налаштований позитивно щодо завершення війни
Аналітики звертають увагу на те, що американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 57,21 дол за барель.
Що важливо розуміти, це на чверть менше, ніж на момент, коли Трамп повернувся у Білий дім.
Як відомо, американський лідер багато разів закликав ОПЕК нарощувати видобуток і знижувати ціни. На його думку, це позбавить Кремль доходів, які він витрачає на ведення війни проти України.
Ба більше, Білий дім погрожував новими санкціями й іншими заходами тиску, оскільки Путін постійно гальмував процес переговорів.
Нові заяви президента США пролунали за тиждень до його запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару й Об’єднаних Арабських Еміратів.
На цьому тлі Євросоюз активно працює над пропозицією заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.
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