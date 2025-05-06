Глава Пентагону блокував допомогу США для України — Трамп не знав
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Глава Пентагону блокував допомогу США для України — Трамп не знав

Гегсете самовільно ухвалює важливі рішення щодо України
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Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися Reuters, саме очільник Міноборони США Піт Гегсет віддав наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні. Американський лідер Дональд Трамп навіть не знав про це рішення.

Головні тези:

  • В Україні та Польщі почалася паніка через рішення глави Пентагону.
  • Цей небезпечний крок не був узгоджений з Білим домом.

Гегсете самовільно ухвалює важливі рішення щодо України

Минуло лише 7 днів після того, як Дональд Трамп повернувся у Білий дім, й глава Пентагону віддав наказ 3 вантажним авіакомпаніям, що базуються на авіабазі Довер у штаті Делавер та на американській базі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Їм наказали зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю, що прямували до України.

Вкрай швидко в Києві та Варшаві розпочалася паніка, де координувалися поставки:

Хто наказав Транспортному командуванню США, відомому як TRANSCOM, зупинити рейси? Чи це постійна пауза у наданні всієї допомоги? Чи лише частини?

Американські високопосадовці — зокрема з Білого дому, Міноборони США та Держдепу — не змогли пояснити, що відбувається. Минув тиждень, і рейси відновилися.

Згодом стало відомо, що усне розпорядження надійшло з офісу глави Пентагона Піта Гегсета.

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