ЕС раскрыл амбициозные планы на Украину в 2025 году

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что она и ее команда очень активно работают над тем, чтобы в 2025 году открыть абсолютно все переговорные кластеры во время переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Главные тезисы
- Планы Урсулы фон дер Ляен подтверждают намерение ЕС поддержать Украину на пути к полноценному членству в Союзе.
- Она публично призвали европейских лидеров ускорить этот процесс.
Фон дер Ляен сообщила для Украины отличные новости
С заявлением по этому поводу президент ЕК выступила во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге.
Фон дер Ляен официально подтвердила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров с Украиной, а также питает надежду, что все кластеры удастся успешно открыть в течение текущего года.
На этом фоне она в очередной раз напомнила о том, что в истории Европы "мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок".
Урсула фон дер Ляен призвала европейских лидеров сделать все возможное, что Украина стала полноценным членом ЕС.
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