ЕС раскрыл амбициозные планы на Украину в 2025 году

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что она и ее команда очень активно работают над тем, чтобы в 2025 году открыть абсолютно все переговорные кластеры во время переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Фон дер Ляен сообщила для Украины отличные новости

С заявлением по этому поводу президент ЕК выступила во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге.

Фон дер Ляен официально подтвердила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров с Украиной, а также питает надежду, что все кластеры удастся успешно открыть в течение текущего года.

Мы упорно работаем с Украиной над открытием первого кластера переговоров о вступлении и открытием всех кластеров в 2025 году. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

На этом фоне она в очередной раз напомнила о том, что в истории Европы "мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок".

Урсула фон дер Ляен призвала европейских лидеров сделать все возможное, что Украина стала полноценным членом ЕС.