ЕС раскрыл амбициозные планы на Украину в 2025 году
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ЕС раскрыл амбициозные планы на Украину в 2025 году

Фон дер Ляен сообщила для Украины отличные новости
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что она и ее команда очень активно работают над тем, чтобы в 2025 году открыть абсолютно все переговорные кластеры во время переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Главные тезисы

  • Планы Урсулы фон дер Ляен подтверждают намерение ЕС поддержать Украину на пути к полноценному членству в Союзе.
  • Она публично призвали европейских лидеров ускорить этот процесс.

Фон дер Ляен сообщила для Украины отличные новости

С заявлением по этому поводу президент ЕК выступила во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге.

Фон дер Ляен официально подтвердила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров с Украиной, а также питает надежду, что все кластеры удастся успешно открыть в течение текущего года.

Мы упорно работаем с Украиной над открытием первого кластера переговоров о вступлении и открытием всех кластеров в 2025 году.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии

На этом фоне она в очередной раз напомнила о том, что в истории Европы "мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок".

Урсула фон дер Ляен призвала европейских лидеров сделать все возможное, что Украина стала полноценным членом ЕС.

Давайте примем Украину в наш Союз. Идем по пути мира вместе. Слава Украине, и да здравствует Европа! — подчеркнула она.

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