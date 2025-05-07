ЄС розкрив амбітні плани щодо України на 2025 рік
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Політика
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ЄС розкрив амбітні плани щодо України на 2025 рік

Фон дер Ляєн повідомила для України чудові новини
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що вона та її команда дуже активно працюють над тим, щоб у 2025 році відкрити абсолютно усі переговорні кластери під час перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Головні тези:

  • Плани Урсули фон дер Ляєн підтверджують намір ЄС підтримати Україну на шляху до повноцінного членства в Союзі.
  • Вона публічно закликала європейських лідерів пришвидшити цей процес.

Фон дер Ляєн повідомила для України чудові новини

З заявою з цього приводу президентка ЄК виступила під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі.

Фон дер Ляєн офіційно підтвердила що Єврокомісія працює над відкриттям перемовних кластерів з Україною, а також плекає надію, що всі кластери вдасться успішно відкрити протягом поточного року.

Ми наполегливо працюємо з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії

На цьому тлі вона вкотре нагадала про те, що в історії Європи "мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч".

Урсула фон дер Ляєн закликала європейських лідерів зробити все можливе, що Україна стала повноцінним членом ЄС.

Тож давайте приймемо Україну до нашого Союзу. Йдемо шляхом миру разом. Слава Україні, і хай живе Європа! — наголосила вона.

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Категорія
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