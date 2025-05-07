ЄС розкрив амбітні плани щодо України на 2025 рік

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що вона та її команда дуже активно працюють над тим, щоб у 2025 році відкрити абсолютно усі переговорні кластери під час перемовин про вступ України до Євросоюзу.

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З заявою з цього приводу президентка ЄК виступила під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі.

Фон дер Ляєн офіційно підтвердила що Єврокомісія працює над відкриттям перемовних кластерів з Україною, а також плекає надію, що всі кластери вдасться успішно відкрити протягом поточного року.

Ми наполегливо працюємо з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

На цьому тлі вона вкотре нагадала про те, що в історії Європи "мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч".

Урсула фон дер Ляєн закликала європейських лідерів зробити все можливе, що Україна стала повноцінним членом ЄС.