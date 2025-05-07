В России начался транспортный коллапс после атаки Украины

Новая атака украинских дронов на страну-агрессорку России привела к крайне неожиданным последствиям. Согласно последним данным, очень много российских авиакомпаний отменили десятки рейсов по территории РФ 7 мая.
Главные тезисы
- Многие российские авиакомпании отменили десятки рейсов, что привело к чрезвычайной ситуации в аэропортах РФ.
- Пассажиры жалуются, потому что остались без пищи и воды.
Что известно о коллапсе в России
Как сообщает российское оппозиционное издание The Moscow Times, в некоторых аэропортах Центральной России возник транспортный коллапс.
Люди не скрывают своего возмущения, ведь уже много часов не получают доступа ни к пище, ни к воде, ни к месту ночлега.
Что важно понимать, крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" уже отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 в столицу РФ, согласно онлайн-таблу компании.
Как удалось узнать журналистам, всего задержано более 140 рейсов в Москву и из Москвы.
Кроме того, авиакомпания "Победа" уже официально подтвердила, что из-за ограничений, введенных Росавиацией, была вынуждена отменить часть рейсов 6 и 7 мая.
С идентичными проблемами столкнулась и российская авиакомпания S7 Airlines. По словам ее пресс-службы, некоторые рейсы в аэропорт Домодедово пришлось экстренно отменить.
"Уральские авиалинии" заявили журналистам, что отменили 18 рейсов, а еще 9 самолетов были перенаправлены. Также более 40 рейсов — задержаны из-за "чрезвычайной ситуации".
Кроме того, атака украинских дронов помешала работе Azur Air, Nordwind и Nordstar.
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