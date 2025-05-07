У Росії б'ють на сполох через наймасштабнішу атаку України — відео

Російські воєнкори заявляють про “наймасованішу” повітряну атаку України на РФ за весь час повномасштабної війни, яка сталася вночі 7 травня. Вони стверджують, що цього разу воїни ЗСУ використовували не лише дрони, але й ракети. Загалом нібито йдеться про 447 засобів повітряного нападу. Україна поки це жодним чином не коментує.

У Росії паніка після нової атаки України

Варто зазначити, що поки Міноборони РФ жодним чином не повідомляло про наслідки нового повітряного нападу України, а також не називало кількість знищених цілей.

А от російські воєнні блогери стверджують, що йдеться про сотні український ракет та дронів, які протягом ночі 7 травня били по різним регіонам країни-агресорки.

Ба більше, вони попереджають росіян, що далі буде ще гірше, оскільки Україна, мовляв, давно накопичувала сили та ресурси для таких масованих атак.

За минулі вечір та ніч ворог задіяв 447 дальнобійних БПЛА і ракет. Наймасованіше атака. Наявні потужності по виробництву не дають можливості (Україні — ред.) робити таку кількість одночасно. Ворог готувався, накопичував сили. Імовірно, масовані атаки триватимуть усі вихідні — бідкається один з російських воєнкорів. Поширити

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Що також важливо розуміти, 7 травня у Росії почався транспортний колапс після атаки України.

Йдеться про те, що дуже багато російських авіакомпаній скасували сотні рейсів по території РФ.