У Росії б'ють на сполох через наймасштабнішу атаку України — відео

Російські воєнкори заявляють про “наймасованішу” повітряну атаку України на РФ за весь час повномасштабної війни, яка сталася вночі 7 травня. Вони стверджують, що цього разу воїни ЗСУ використовували не лише дрони, але й ракети. Загалом нібито йдеться про 447 засобів повітряного нападу. Україна поки це жодним чином не коментує.
Головні тези:
- Українські ракети та дрони били по військових об'єктах у різних регіонах РФ.
- Наслідки атаки справді відчутні, адже у Росії вже почався транспортний колапс.
У Росії паніка після нової атаки України
Варто зазначити, що поки Міноборони РФ жодним чином не повідомляло про наслідки нового повітряного нападу України, а також не називало кількість знищених цілей.
А от російські воєнні блогери стверджують, що йдеться про сотні український ракет та дронів, які протягом ночі 7 травня били по різним регіонам країни-агресорки.
Ба більше, вони попереджають росіян, що далі буде ще гірше, оскільки Україна, мовляв, давно накопичувала сили та ресурси для таких масованих атак.
Що також важливо розуміти, 7 травня у Росії почався транспортний колапс після атаки України.
Йдеться про те, що дуже багато російських авіакомпаній скасували сотні рейсів по території РФ.
Ба більше, пасажири скаржаться, що зосталися без їжі та води.
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