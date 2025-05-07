Американський лідер Дональд Трамп почав цинічно стверджувати, що рішення щодо виключення Росії з групи провідних демократій світу через окупацію українського Криму було “дуже дурним”.

Трамп продовжує виправдовувати злочини Росії

Що важливо розуміти, “Група семи”, яка до 2014 року існувала як “Група восьми”, вигнала зі свого складу Росію після її злочинного вторгнення в Крим та його окупації.

Журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чи хоче він повернути РФ в групу, коли США прийматимуть саміт у 2027 році.

Американський лідер вкотре нагадав, що серед ініціаторів виключення країни-агресорки був тодішній президент Барак Обама.

Трамп цинічно заявив, що таке рішення було "дуже дурним", і навіть, можливо, спричинило тяжкі наслідки.

Через це, можливо, гинуть мільйони людей, — додав президент США, таким чином натякаючи на вторгнення Росії в Україну. Поширити

Попри це, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що станом на сьогодні не вважає доцільним повертати Росію до складу G7: