Трамп виступив з новою скандальною заявою про Крим та РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп виступив з новою скандальною заявою про Крим та РФ

Трамп продовжує виправдовувати злочини Росії
Read in English
Джерело:  Associated Press

Американський лідер Дональд Трамп почав цинічно стверджувати, що рішення щодо виключення Росії з групи провідних демократій світу через окупацію українського Криму було “дуже дурним”.

Головні тези:

  • Трамп вкотре звинуватив у всіх злочинах Росії своїх попередників, зокрема Обаму.
  • Попри це, він поки не хоче бачити Росію у складі G7.

Трамп продовжує виправдовувати злочини Росії

Що важливо розуміти, “Група семи”, яка до 2014 року існувала як “Група восьми”, вигнала зі свого складу Росію після її злочинного вторгнення в Крим та його окупації.

Журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чи хоче він повернути РФ в групу, коли США прийматимуть саміт у 2027 році.

Американський лідер вкотре нагадав, що серед ініціаторів виключення країни-агресорки був тодішній президент Барак Обама.

Трамп цинічно заявив, що таке рішення було "дуже дурним", і навіть, можливо, спричинило тяжкі наслідки.

Через це, можливо, гинуть мільйони людей, — додав президент США, таким чином натякаючи на вторгнення Росії в Україну.

Попри це, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що станом на сьогодні не вважає доцільним повертати Росію до складу G7:

Ні, це не найкращий час, — підсумував очільник Білого дому.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагону блокував допомогу США для України — Трамп не знав
Гегсете самовільно ухвалює важливі рішення щодо України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ дізналися головну тему переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна
Що замислили Путін та Сі
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії почався транспортний колапс після атаки України
Що відомо про колапс в Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?