Американський лідер Дональд Трамп почав цинічно стверджувати, що рішення щодо виключення Росії з групи провідних демократій світу через окупацію українського Криму було “дуже дурним”.
Головні тези:
- Трамп вкотре звинуватив у всіх злочинах Росії своїх попередників, зокрема Обаму.
- Попри це, він поки не хоче бачити Росію у складі G7.
Трамп продовжує виправдовувати злочини Росії
Що важливо розуміти, “Група семи”, яка до 2014 року існувала як “Група восьми”, вигнала зі свого складу Росію після її злочинного вторгнення в Крим та його окупації.
Журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чи хоче він повернути РФ в групу, коли США прийматимуть саміт у 2027 році.
Американський лідер вкотре нагадав, що серед ініціаторів виключення країни-агресорки був тодішній президент Барак Обама.
Трамп цинічно заявив, що таке рішення було "дуже дурним", і навіть, можливо, спричинило тяжкі наслідки.
Попри це, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що станом на сьогодні не вважає доцільним повертати Росію до складу G7:
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