Американский лидер Дональд Трамп начал цинично утверждать, что решение по исключению России из группы ведущих демократий мира из-за оккупации украинского Крыма было "очень глупым".

Трамп продолжает оправдывать преступления России

Что важно понимать, "Группа семи”, которая до 2014 года существовала как "Группа восьми", выгнала из своего состава Россию после ее преступного вторжения в Крым и его оккупации.

Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, хочет ли он вернуть РФ в группу, когда США будут принимать саммит в 2027 году.

Американский лидер еще раз напомнил, что среди инициаторов исключения страны-агрессорки был тогдашний президент Барак Обама.

Трамп цинично заявил, что такое решение было "очень глупым", и даже, возможно, повлекло тяжелые последствия.

Из-за этого, возможно, гибнут миллионы людей, — добавил президент США, таким образом намекая на вторжение России в Украину. Поделиться

Несмотря на это, Дональд Трамп четко дал понять, что пока не считает целесообразным возвращать Россию в состав G7: