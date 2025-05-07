Трамп выступил с новым скандальным заявлением о Крыме и РФ
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Трамп выступил с новым скандальным заявлением о Крыме и РФ

Трамп продолжает оправдывать преступления России
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Источник:  Associated Press

Американский лидер Дональд Трамп начал цинично утверждать, что решение по исключению России из группы ведущих демократий мира из-за оккупации украинского Крыма было "очень глупым".

Главные тезисы

  • Трамп еще раз обвинил во всех преступлениях России своих предшественников, в том числе Обаму.
  • Несмотря на это, он пока не желает видеть Россию в составе G7.

Трамп продолжает оправдывать преступления России

Что важно понимать, "Группа семи”, которая до 2014 года существовала как "Группа восьми", выгнала из своего состава Россию после ее преступного вторжения в Крым и его оккупации.

Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, хочет ли он вернуть РФ в группу, когда США будут принимать саммит в 2027 году.

Американский лидер еще раз напомнил, что среди инициаторов исключения страны-агрессорки был тогдашний президент Барак Обама.

Трамп цинично заявил, что такое решение было "очень глупым", и даже, возможно, повлекло тяжелые последствия.

Из-за этого, возможно, гибнут миллионы людей, — добавил президент США, таким образом намекая на вторжение России в Украину.

Несмотря на это, Дональд Трамп четко дал понять, что пока не считает целесообразным возвращать Россию в состав G7:

Нет, это не лучшее время, — подытожил глава Белого дома.

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