Американский лидер Дональд Трамп начал цинично утверждать, что решение по исключению России из группы ведущих демократий мира из-за оккупации украинского Крыма было "очень глупым".
Главные тезисы
- Трамп еще раз обвинил во всех преступлениях России своих предшественников, в том числе Обаму.
- Несмотря на это, он пока не желает видеть Россию в составе G7.
Трамп продолжает оправдывать преступления России
Что важно понимать, "Группа семи”, которая до 2014 года существовала как "Группа восьми", выгнала из своего состава Россию после ее преступного вторжения в Крым и его оккупации.
Журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, хочет ли он вернуть РФ в группу, когда США будут принимать саммит в 2027 году.
Американский лидер еще раз напомнил, что среди инициаторов исключения страны-агрессорки был тогдашний президент Барак Обама.
Трамп цинично заявил, что такое решение было "очень глупым", и даже, возможно, повлекло тяжелые последствия.
Несмотря на это, Дональд Трамп четко дал понять, что пока не считает целесообразным возвращать Россию в состав G7:
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