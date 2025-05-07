В России бьют тревогу из-за самой масштабной атаки Украины — видео

Российские военкоры заявляют о "самой массированной" воздушной атаке Украины на РФ за все время полномасштабной войны, которая произошла ночью 7 мая. Они утверждают, что на этот раз воины ВСУ использовали не только дроны, но и ракеты. В общем, якобы речь идет о 447 средствах воздушного нападения. Украина пока это никак не комментирует.

В России паника после новой атаки Украины

Стоит отметить, что пока Минобороны РФ никак не сообщало о последствиях нового воздушного нападения Украины, а также не называло количество уничтоженных целей.

А вот российские военные блогеры утверждают, что речь идет о сотнях украинских ракет и дронов, которые в течение ночи 7 мая били по разным регионам страны-агрессорки.

Более того, они предупреждают россиян, что дальше будет еще хуже, поскольку Украина, мол, давно накапливала силы и ресурсы для таких массированных атак.

За минувшие вечер и ночь враг задействовал 447 дальнобойных БПЛА и ракет. Самая массовая атака. Имеющиеся мощности по производству не дают возможности (Украина — ред.) делать такое количество одновременно. Враг готовился, накапливал силы. Вероятно, массовые атаки будут продолжаться все выходные — жалуется один из российских военкоров. Поделиться

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Что тоже важно понимать, 7 мая в России начался транспортный коллапс после атаки Украины.

Речь идет о том, что очень многие российские авиакомпании отменили сотни рейсов по территории РФ.