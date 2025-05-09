Викриття шпигунів Угорщини в Україні — як відреагувала команда Орбана

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, Будапешт поки не отримував від України офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів. На цьому тлі він вкотре заявив про "антиугорську пропаганду".

Сійярто прокоментував спецоперацію СБУ

Журналісти поцікавилися у глави МЗС Угорщини, якою була перша реакція команди Віктора Орбана на заяву СБУ про викриття мережу шпигунів воєнної розвідки Угорщини, що діяла на Закарпатті.

Як стверджує Сійярто, він нібито поки не отримував таких повідомлень від офіційного Києва.

Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю. Петер Сійярто Глава МЗС Угорщини

На цьому тлі угорський дипломат почав цинічно брехати, що в Україні регулярно поширюють антиугорську пропаганду.

Однак він не надав жодних доказів своїм твердженням.

Що важливо розуміти, 9 травня Служба безпеки України офіційно оголосила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Одне з її головних завдань — дізнатися настрої місцевих мешканців та їхню реакцію на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".