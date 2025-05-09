Викриття шпигунів Угорщини в Україні — як відреагувала команда Орбана
Категорія
Політика
Дата публікації

Викриття шпигунів Угорщини в Україні — як відреагувала команда Орбана

Сійярто прокоментував спецоперацію СБУ
Read in English
Джерело:  online.ua

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, Будапешт поки не отримував від України офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів. На цьому тлі він вкотре заявив про "антиугорську пропаганду". 

Головні тези:

  • Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заперечує отримання офіційних повідомлень від України щодо викритої мережі угорських шпигунів.
  • Угорський дипломат безпідставно звинувачує Україну у поширенні антиугорської пропаганди.

Сійярто прокоментував спецоперацію СБУ

Журналісти поцікавилися у глави МЗС Угорщини, якою була перша реакція команди Віктора Орбана на заяву СБУ про викриття мережу шпигунів воєнної розвідки Угорщини, що діяла на Закарпатті.

Як стверджує Сійярто, він нібито поки не отримував таких повідомлень від офіційного Києва.

Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

На цьому тлі угорський дипломат почав цинічно брехати, що в Україні регулярно поширюють антиугорську пропаганду.

Однак він не надав жодних доказів своїм твердженням.

Що важливо розуміти, 9 травня Служба безпеки України офіційно оголосила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Одне з її головних завдань — дізнатися настрої місцевих мешканців та їхню реакцію на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Зруйнує економіку Угорщини". Орбан продовжує маніпулювати вступом України до ЄС
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Що, в біса, відбувається?". Орбан влаштував новий гучний скандал
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан накинувся на Зеленського після його звернення до Угорщини
Орбан загострює конфлікт із Зеленським

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?