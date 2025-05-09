"Путлер – военный преступник". В Эстонии публично унизили Путина 9 мая
Категория
Мир
Дата публикации

"Путлер – военный преступник". В Эстонии публично унизили Путина 9 мая

Эстония не скрывает своего отношения к Путину
Read in English
Читати українською
Источник:  ERR

9 мая на границе Эстонии с Россией вывесили большой плакат, на котором российского диктатора Владимира Путина сравнили с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером.

Главные тезисы

  • Нарвский музей многократно вывешивал плакат аналогичного содержания на 9 мая, чтобы осудить Путина и поддержать Украину.
  • Эстония остается верным и сильным союзником Киева перед лицом российской агрессии.

Эстония не скрывает своего отношения к Путину

На такой смелый шаг отважился Музей эстонского города Нарва.

На плакате написано "Путлер — военный преступник", а вывесили его на стене Нарвского замка, обращенной в сторону страны-агрессорки России.

Это решение уже прокомментировала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

По словам последней, это мощный месседж Эстонии, являющийся напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях.

Сегодня, в день Европы, мы отмечаем мир и свободу… Вместе с тем рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления — военными преступлениями.

Фото: Sergei Mihhailov/ERR

Как уже упоминалось ранее, 9 мая в стране-агрессорке России отмечают годовщину победы СССР в войне с нацистской Германией.

Украина призвала разные государства мира не приобщаться к параду на Красной площади в Москве, ведь это надругательство над героями Второй мировой и жертвами российской агрессии в Украине.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фон дер Ляен назвала "самую мощную гарантию безопасности" для Украины
Фон дер Ляен призывает помочь Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Си Цзиньпин цинично поддержал позицию Путина в войне против Украины
Си Цзиньпин официально перешел на сторону России
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как предотвратить Третью мировую. Совместное заявление Украины и ее союзников
Что нужно сделать, чтобы не допустить Третью мировую

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?