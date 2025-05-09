"Путлер – военный преступник". В Эстонии публично унизили Путина 9 мая

9 мая на границе Эстонии с Россией вывесили большой плакат, на котором российского диктатора Владимира Путина сравнили с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером.
Главные тезисы
- Нарвский музей многократно вывешивал плакат аналогичного содержания на 9 мая, чтобы осудить Путина и поддержать Украину.
- Эстония остается верным и сильным союзником Киева перед лицом российской агрессии.
Эстония не скрывает своего отношения к Путину
На такой смелый шаг отважился Музей эстонского города Нарва.
На плакате написано "Путлер — военный преступник", а вывесили его на стене Нарвского замка, обращенной в сторону страны-агрессорки России.
Это решение уже прокомментировала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.
По словам последней, это мощный месседж Эстонии, являющийся напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях.
Как уже упоминалось ранее, 9 мая в стране-агрессорке России отмечают годовщину победы СССР в войне с нацистской Германией.
Украина призвала разные государства мира не приобщаться к параду на Красной площади в Москве, ведь это надругательство над героями Второй мировой и жертвами российской агрессии в Украине.
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