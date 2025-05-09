"Путлер – военный преступник". В Эстонии публично унизили Путина 9 мая

9 мая на границе Эстонии с Россией вывесили большой плакат, на котором российского диктатора Владимира Путина сравнили с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером.

Эстония не скрывает своего отношения к Путину

На такой смелый шаг отважился Музей эстонского города Нарва.

На плакате написано "Путлер — военный преступник", а вывесили его на стене Нарвского замка, обращенной в сторону страны-агрессорки России.

Это решение уже прокомментировала директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

По словам последней, это мощный месседж Эстонии, являющийся напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях.

Сегодня, в день Европы, мы отмечаем мир и свободу… Вместе с тем рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления — военными преступлениями. Поделиться

Фото: Sergei Mihhailov/ERR

Как уже упоминалось ранее, 9 мая в стране-агрессорке России отмечают годовщину победы СССР в войне с нацистской Германией.