"Путлер — воєнний злочинець". В Естонії публічно принизили Путіна 9 травня

9 травня на кордоні Естонії з Росією вивісили великий плакат, на якому російського диктатора Володимира Путіна порівняли з главою Третього рейху Адольфом Гітлером.
Головні тези:
- Нарвський музей багато разів вивішував плакат аналогічного змісту на 9 травня, щоб засудити Путіна та підтримати Україну.
- Естонія залишається вірним та потужним союзником Києва перед обличчям російської агресії.
Естонія не приховує свого ставлення до Путіна
На такий сміливий крок наважився Музей естонського міста Нарва.
На плакаті написано "Путлер — воєнний злочинець", а вивісили його на стіні Нарвського замку, яка звернена в бік країни-агресорки Росії.
Це рішення уже прокоментувала директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.
За словами останньої, це потужний меседж Естонії, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини.
Як уже згадувалося раніше, 9 травня в країні-агресорці Росії відзначають річницю перемоги СРСР у війні з нацистською Німеччиною.
Україна закликала різні держави світу не долучатися до параду на Красній площі у Москві, адже це є наругою над героями Другої світової та жертвами російської агресії в Україні.
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