"Путлер — воєнний злочинець". В Естонії публічно принизили Путіна 9 травня

9 травня на кордоні Естонії з Росією вивісили великий плакат, на якому російського диктатора Володимира Путіна порівняли з главою Третього рейху Адольфом Гітлером.

Естонія не приховує свого ставлення до Путіна

На такий сміливий крок наважився Музей естонського міста Нарва.

На плакаті написано "Путлер — воєнний злочинець", а вивісили його на стіні Нарвського замку, яка звернена в бік країни-агресорки Росії.

Це рішення уже прокоментувала директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

За словами останньої, це потужний меседж Естонії, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини.

Сьогодні, в день Європи, ми відзначаємо мир і свободу… Разом з тим, поруч з нами четвертий рік триває повномасштабна війна, яку розв'язав Путін. Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини — воєнними злочинами. Поширити

Фото: Sergei Mihhailov/ERR

Як уже згадувалося раніше, 9 травня в країні-агресорці Росії відзначають річницю перемоги СРСР у війні з нацистською Німеччиною.