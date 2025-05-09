Як запобігти Третій світовій війні. Спільна заява України та її союзників

Очільники МЗС семи країн Європи оприлюднили в американському виданню The New York Times спільну статтю “Уроки Другої світової війни, щоб запобігти Третій світовій”. Це була ідея шефа української дипломатії Андрія Сибіги, якого підтримали колеги з Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі та Чехії.

Що потрібно зробити, щоб не допустити Третю світову

Глави МЗС семи країн Європи звертають увагу світу на те, що Росія не має жодного права монополізувати перемогу над нацизмом, яка була здобута багатьма націями та народами.

Навіть Червона Армія була багатонаціональною, в її лавах воювало щонайменше шість мільйонів українців. Замість того, щоб вшановувати пам’ять жертв Другої світової війни, режим пана Путіна створив потворний культ перемоги, використовуючи колективну перемогу над нацистами для виправдання своєї нинішньої агресії та звірств проти українців. Поширити

Європейські дипломати також наголошують, що парад 9 травня, який кожного року відбувається у Москві, є ще одним елементом прославляння цього культу.

5 головних уроків Другої світової війни:

1. Умиротворення агресора призводить до більшої агресії, а не до миру.

Дипломати нагадують про те, що саме поділ Чехословаччини в 1938 році підштовхнув нацистську Німеччину до глобальної війни.

Вивчивши цей урок, Україна ніколи не прийме легітимізацію окупації та анексії Росією будь-якої частини території України, — мовиться у статті. Поширити

2.Сфери впливу ніколи не приносять миру та стабільності

Ні для кого не секрет, що Друга світова війна спалахнула, коли нацистська Німеччина вторглася до Польщі 1 вересня 1939 року, через тиждень після підписання пакту Молотова — Ріббентропа та секретних протоколів до нього між СРСР та Третім Рейхом, які погодилися на розділ Польщі, країн Балтії та решти Європи.

Наша принципова позиція полягає в тому, що жодна третя країна не має права вето на вибір союзів і альянсів Україною чи будь-якою іншою країною, — наголошують європейські дипломати. Поширити

3. Відсутність покарання породжує майбутні злочини

Як зазначають глави МЗС, на відміну від радянських злочинів, нацистські злочини були широко викриті, засуджені, розслідувані та переслідувані у суді.

Радянські злочини мають бути належним чином засуджені, зокрема ті, що були скоєні під час радянської окупації Європи після Другої світової війни… Цей випадок підкреслює важливість відповідальності за нинішні злочини Росії, зокрема після майбутнього падіння режиму Путіна. Поширити

4. Історичні маніпуляції мають бути виправлені.

Європейські дипломати звертають увагу на те, що лише правдива оцінка та глибоке розуміння історії формують основу демократичної стійкості суспільства.

5.Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія

На цьому тлі глави МЗС згадали слова українського лідера Володимира Зеленського: