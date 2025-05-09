Як запобігти Третій світовій війні. Спільна заява України та її союзників

Очільники МЗС семи країн Європи оприлюднили в американському виданню The New York Times спільну статтю “Уроки Другої світової війни, щоб запобігти Третій світовій”. Це була ідея шефа української дипломатії Андрія Сибіги, якого підтримали колеги з Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі та Чехії.
Головні тези:
- Потрібно не забувати та засуджувати злочини минулого, щоб уникнути їх повторення у майбутньому.
- Зброя свободи має бути сильнішою за зброю тиранії.
Що потрібно зробити, щоб не допустити Третю світову
Глави МЗС семи країн Європи звертають увагу світу на те, що Росія не має жодного права монополізувати перемогу над нацизмом, яка була здобута багатьма націями та народами.
Європейські дипломати також наголошують, що парад 9 травня, який кожного року відбувається у Москві, є ще одним елементом прославляння цього культу.
5 головних уроків Другої світової війни:
1. Умиротворення агресора призводить до більшої агресії, а не до миру.
Дипломати нагадують про те, що саме поділ Чехословаччини в 1938 році підштовхнув нацистську Німеччину до глобальної війни.
2.Сфери впливу ніколи не приносять миру та стабільності
Ні для кого не секрет, що Друга світова війна спалахнула, коли нацистська Німеччина вторглася до Польщі 1 вересня 1939 року, через тиждень після підписання пакту Молотова — Ріббентропа та секретних протоколів до нього між СРСР та Третім Рейхом, які погодилися на розділ Польщі, країн Балтії та решти Європи.
3. Відсутність покарання породжує майбутні злочини
Як зазначають глави МЗС, на відміну від радянських злочинів, нацистські злочини були широко викриті, засуджені, розслідувані та переслідувані у суді.
4. Історичні маніпуляції мають бути виправлені.
Європейські дипломати звертають увагу на те, що лише правдива оцінка та глибоке розуміння історії формують основу демократичної стійкості суспільства.
5.Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія
На цьому тлі глави МЗС згадали слова українського лідера Володимира Зеленського:
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