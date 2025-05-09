Вперше в історії України. СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

9 травня офіційно стало відомо, що Служба безпеки України вперше в історії країни викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність проти нашої держави.

СБУ розкрила результати своєї роботи

Агенти воєнної розвідки Угорщини займалися збором даних про військову захищеність Закарпатської області, вишукували вразливі місця у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих мешканців.

Насамперед вони хотіли спрогнозувати сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки. Поширити

Що важливо розуміти, одним із його агентів був 40-річний ексвійськовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у “режим очікування” ще 4 роки тому.

Вже у вересні 2024 року він отримав завдання вивчити настрої місцевого населення і отримати дані про дислокацію військ України.

Окрім того, він дізнавався координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні.

Ще одна затримана — колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. Поширити

Що важливо розуміти, слідчі СБУ уже повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.