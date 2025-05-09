Впервые в истории Украины. СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии
Категория
Украина
Дата публикации

Впервые в истории Украины. СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии

СБУ
СБУ раскрыла результаты своей работы
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9 мая официально стало известно, что Служба безопасности Украины впервые в истории страны разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность против нашего государства.

Главные тезисы

  • Агенты военной разведки собирали данные о военном потенциале Закарпатья и политических взглядах местных жителей.
  • Задержанных агентов обвинили в государственной измене. В настоящее время они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

СБУ раскрыла результаты своей работы

Агенты военной разведки Венгрии занимались сбором данных о военной защищенности Закарпатской области, выискивали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

В первую очередь, они хотели спрогнозировать сценарии их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

По результатам комплексных мероприятий в Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы. Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Что важно понимать, одним из его агентов был 40-летний экс-военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в режим ожидания еще 4 года назад.

Уже в сентябре 2024 он получил задачу изучить настроения местного населения и получить данные о дислокации войск Украины.

Кроме того, он узнавал координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе.

Еще одна задержанная — бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, уволившаяся из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Что важно понимать, следователи СБУ уже сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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