СБУ задержала 7 подростков-поджигателей — действовали по заказу спецслужб РФ

Служба безопасности разоблачила новых поджигателей, которые по заданию РФ действовали в северных и центральных областях Украины. Самому младшему из фигурантов исполнилось всего 12 лет, самому старшему — 16 лет.

СБУ задержала 7 подростков-поджигателей: работали на спецслужбы РФ

Все они местные школьники и студенты, попавшие на крючок российских спецслужб при поиске легких денег на Телеграмм-каналах.

После втягивания несовершеннолетних в подрывную деятельность оккупанты «нацелили» их на уничтожение релейных шкафов Укрзализныци.

Для совершения поджогов фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали на видео возгорание поврежденных объектов.

По материалам дел, в Черкасской области разоблачены шесть несовершеннолетних поджигателей, которые учились в одной школе города Смела. Поделиться

Как установило расследование, сначала российские спецслужбы проверяли своих приспешников на готовность к диверсиям и терактам. Для этого кафиры поручали им наносить провокативные граффити на стенах зданий.

После выполнения «тестовых» задач фигуранты подожгли несколько релейных шкафов и впоследствии получили из России новые инструкции: изготовить для теракта самодельное взрывное устройство (СВП).

Злоумышленники не успели произвести взрывчатку, поскольку сотрудники Службы безопасности сработали на опережение.

Решается вопрос о квалификации действий фигурантов и привлечении их к ответственности.

В Чернигове задержан еще один фигурант. Им оказался 16-летний студент местного лицея, по заказу РФ пытавшийся нарушить железнодорожную логистику Сил обороны на севере Украины. Для этого он должен поджечь несколько релейных шкафов входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение грузовых поездов и военных эшелонов.

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На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).