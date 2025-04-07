СБУ задержала 7 подростков-поджигателей — действовали по заказу спецслужб РФ
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала 7 подростков-поджигателей — действовали по заказу спецслужб РФ

СБУ
поджигатели
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Служба безопасности разоблачила новых поджигателей, которые по заданию РФ действовали в северных и центральных областях Украины. Самому младшему из фигурантов исполнилось всего 12 лет, самому старшему — 16 лет.

Главные тезисы

  • 7 подростков-поджигателей были задержаны на территории Украины за участие в диверсионных действиях по заданию спецслужб РФ.
  • Подростки использовали поджоги для разрушения релейных шкафов на железнодорожных объектах по указанию иностранных заказчиков.
  • СБУ выявила группу местных школьников и студентов, которые пытались выполнить задания российских спецслужб, нанеся ущерб инфраструктуре.

СБУ задержала 7 подростков-поджигателей: работали на спецслужбы РФ

Все они местные школьники и студенты, попавшие на крючок российских спецслужб при поиске легких денег на Телеграмм-каналах.

После втягивания несовершеннолетних в подрывную деятельность оккупанты «нацелили» их на уничтожение релейных шкафов Укрзализныци.

Для совершения поджогов фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали на видео возгорание поврежденных объектов.

По материалам дел, в Черкасской области разоблачены шесть несовершеннолетних поджигателей, которые учились в одной школе города Смела.

Как установило расследование, сначала российские спецслужбы проверяли своих приспешников на готовность к диверсиям и терактам. Для этого кафиры поручали им наносить провокативные граффити на стенах зданий.

После выполнения «тестовых» задач фигуранты подожгли несколько релейных шкафов и впоследствии получили из России новые инструкции: изготовить для теракта самодельное взрывное устройство (СВП).

Злоумышленники не успели произвести взрывчатку, поскольку сотрудники Службы безопасности сработали на опережение.

Решается вопрос о квалификации действий фигурантов и привлечении их к ответственности.

В Чернигове задержан еще один фигурант. Им оказался 16-летний студент местного лицея, по заказу РФ пытавшийся нарушить железнодорожную логистику Сил обороны на севере Украины. Для этого он должен поджечь несколько релейных шкафов входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение грузовых поездов и военных эшелонов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «по горячим следам» после поджога первого энергообъекта.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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