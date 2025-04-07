СБУ затримала 7 підлітків-підпалювачів — діяли на замовлення спецслужб РФ

Служба безпеки викрила нових підпалювачів, які за завданням РФ діяли у північних та центральних областях України. Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому — 16.
Головні тези:
- Служба безпеки України викрила групу підпалювачів, які діяли за завданням РФ в Україні.
- Неповнолітні школярі та студенти використовували підпал для руйнування релейних шаф на залізничних об'єктах.
- За матеріалами розслідування, у Черкаській області було затримано шістьох неповнолітніх, які втягнулися в діяльність на замовлення РФ.
СБУ затримала 7 підлітків-підпалювачів: працювали на спецслужби РФ
Усі вони місцеві школярі і студенти, що потрапили «на гачок» російських спецслужб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.
Після втягування неповнолітніх до підривної діяльності окупанти «націлили» їх на знищення релейних шаф Укрзалізниці.
Для вчинення підпалів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео загоряння пошкоджених об’єктів.
Як встановило розслідування, спочатку російські спецслужбісти перевіряли своїх поплічників на готовність до диверсій і терактів. Для цього окупанти доручали їм наносити провокативні графіті на стінах будівель.
Після виконання «тестових» завдань фігуранти підпалили декілька релейних шаф і згодом отримали з рф нові інструкції: виготовити для теракту саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій фігурантів та притягнення їх до відповідальності.
У Чернігові затримано ще одного фігуранта. Ним виявився 16-річний студент місцевого ліцею, який на замовлення РФ намагався порушити залізничну логістику Сил оборони на півночі України. Для цього він мав підпалити декілька релейних шаф вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух вантажних поїздів та військових ешелонів.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
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