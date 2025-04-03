СБУ объявила подозрение шести топ-командирам РФ — приказали захватить Запорожскую АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ объявила подозрение шести топ-командирам РФ — приказали захватить Запорожскую АЭС

СБУ
ЗАЭС
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Служба безопасности собрала доказательную базу еще на шестерых рашистов, которые в марте 2022 года принимали участие в захвате крупнейшей атомной электростанции Европы — Запорожской АЭС.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины выявила улики участия шести высокопоставленных российских командиров в захвате Запорожской АЭС.
  • Российские генералы и представители командования Росгвардии отдавали приказы атаковать энергообъект с тяжелым вооружением, что привело к гибели рабочего и пострадавшим гражданам.
  • Захват Запорожской АЭС считается нарушением законов и обычаев войны, за которое подозреваются шесть топ-командиров РФ.

Захват ЗАЭС. СБУ объявила о подозрении 6 российским топ-командирам

Речь идет о трех российских генералах и других представителях командования оккупационных группировок Росгвардии, а именно:

  • генерал-майора Дмитрия Чистякова — командира 102-й отдельной бригады оперативного назначения в республике Дагестан России;

  • генерал-майора Алексея Домбровского — заместителя начальника главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю России;

  • генерал-майора Юрия Лукачева — командира 22-й отдельной бригады оперативного назначения "Кобра" Северокавказского округа росгвардии (на момент совершения преступления был в звании полковник);

  • полковник Алексей Решетнев — командир полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии;

  • полковника Сергея Довганя — начальника отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Росгвардии;

  • подполковника Мурахдана Ахмедханова — командира усиленной тактической группы 749-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии в республике Дагестан России.

По данным следствия, в начале полномасштабной войны российские чиновники отдавали приказы своим подчиненным атаковать энергообъект с использованием тяжелого вооружения.

Задокументировано, как во время захвата АЭС рашисты обстреливали станцию из танков и других видов бронетехники. В результате огневого поражения погиб работник станции и еще двое граждан, четвертый получил ранения. Кроме того, вражеские обстрелы могли повредить технологическое оборудование и вызвать техногенную катастрофу.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительные акты в отношении всех фигурантов направлены в суд. Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого военного преступника России к ответственности.

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