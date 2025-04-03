СБУ объявила подозрение шести топ-командирам РФ — приказали захватить Запорожскую АЭС

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на шестерых рашистов, которые в марте 2022 года принимали участие в захвате крупнейшей атомной электростанции Европы — Запорожской АЭС.

Захват ЗАЭС. СБУ объявила о подозрении 6 российским топ-командирам

Речь идет о трех российских генералах и других представителях командования оккупационных группировок Росгвардии, а именно:

генерал-майора Дмитрия Чистякова — командира 102-й отдельной бригады оперативного назначения в республике Дагестан России;

генерал-майора Алексея Домбровского — заместителя начальника главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю России;

генерал-майора Юрия Лукачева — командира 22-й отдельной бригады оперативного назначения "Кобра" Северокавказского округа росгвардии (на момент совершения преступления был в звании полковник);

полковник Алексей Решетнев — командир полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии;

полковника Сергея Довганя — начальника отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Росгвардии;

подполковника Мурахдана Ахмедханова — командира усиленной тактической группы 749-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии в республике Дагестан России.

По данным следствия, в начале полномасштабной войны российские чиновники отдавали приказы своим подчиненным атаковать энергообъект с использованием тяжелого вооружения.

Задокументировано, как во время захвата АЭС рашисты обстреливали станцию из танков и других видов бронетехники. В результате огневого поражения погиб работник станции и еще двое граждан, четвертый получил ранения. Кроме того, вражеские обстрелы могли повредить технологическое оборудование и вызвать техногенную катастрофу.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительные акты в отношении всех фигурантов направлены в суд. Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого военного преступника России к ответственности.