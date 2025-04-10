СБУ задержала в Херсоне корректировщика огня РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, корректировавшего воздушные атаки рашистов по Херсону. По материалам дела он пытался собрать локации местных Сил обороны и объектов энергетики.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины задержала российского агента, который планировал корректировку огня по объектам энергетики и силам обороны Херсона.
- Фигурант планировал направить вражеский удар на электроподстанцию, обслуживающую множество домов и больниц в регионе.
- Задержанный агент оказался местным безработным, привлеченным российскими спецслужбами через пророссийские чаты.
Наводил вражеский огонь на энергообъекты в Херсоне: СБУ задержала агента РФ
Как установило расследование, вражеским агентом оказался 53-летний местный безработный, ожидавший полной оккупации региона.
Для выполнения задач фигурант обходил областной центр и его окрестности, где пытался найти места базирования подразделений БПЛА Сил обороны и огневые позиции артиллерии ВСУ.
Одновременно корректировщик планировал навести вражеский удар на одну из ключевых электроподстанций, питающих большое количество домов и больниц.
При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон с поличным на РФ.
Также у него были обнаружены оружие и боеприпасы, которые он вывозил из районов бывших боев за Херсон.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-