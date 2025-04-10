СБУ задержала в Херсоне корректировщика огня РФ
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала в Херсоне корректировщика огня РФ

СБУ
СБУ
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Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, корректировавшего воздушные атаки рашистов по Херсону. По материалам дела он пытался собрать локации местных Сил обороны и объектов энергетики.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины задержала российского агента, который планировал корректировку огня по объектам энергетики и силам обороны Херсона.
  • Фигурант планировал направить вражеский удар на электроподстанцию, обслуживающую множество домов и больниц в регионе.
  • Задержанный агент оказался местным безработным, привлеченным российскими спецслужбами через пророссийские чаты.

Наводил вражеский огонь на энергообъекты в Херсоне: СБУ задержала агента РФ

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 53-летний местный безработный, ожидавший полной оккупации региона.

Для выполнения задач фигурант обходил областной центр и его окрестности, где пытался найти места базирования подразделений БПЛА Сил обороны и огневые позиции артиллерии ВСУ.

Одновременно корректировщик планировал навести вражеский удар на одну из ключевых электроподстанций, питающих большое количество домов и больниц.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента и задержали его по месту жительства. Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны и энергообъектов.

При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон с поличным на РФ.

Оружие задержанного корректировщика огня РФ

Также у него были обнаружены оружие и боеприпасы, которые он вывозил из районов бывших боев за Херсон.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, когда предлагал свою помощь РФ в чатах пророссийских телеграмм-каналов. После дистанционной вербовки агент поддерживал коммуникацию с куратором из-за «связного» — боевика, находящегося на левобережье Херсона.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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