СБУ задержала в Херсоне корректировщика огня РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, корректировавшего воздушные атаки рашистов по Херсону. По материалам дела он пытался собрать локации местных Сил обороны и объектов энергетики.

Наводил вражеский огонь на энергообъекты в Херсоне: СБУ задержала агента РФ

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 53-летний местный безработный, ожидавший полной оккупации региона.

Для выполнения задач фигурант обходил областной центр и его окрестности, где пытался найти места базирования подразделений БПЛА Сил обороны и огневые позиции артиллерии ВСУ.

Одновременно корректировщик планировал навести вражеский удар на одну из ключевых электроподстанций, питающих большое количество домов и больниц.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента и задержали его по месту жительства. Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны и энергообъектов. Поделиться

При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон с поличным на РФ.

Оружие задержанного корректировщика огня РФ

Также у него были обнаружены оружие и боеприпасы, которые он вывозил из районов бывших боев за Херсон.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, когда предлагал свою помощь РФ в чатах пророссийских телеграмм-каналов. После дистанционной вербовки агент поддерживал коммуникацию с куратором из-за «связного» — боевика, находящегося на левобережье Херсона. Поделиться

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).