СБУ затримала у Херсоні коригувальника вогню РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала у Херсоні коригувальника вогню РФ

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який коригував повітряні атаки рашистів по Херсону. За матеріалами справи, він намагався зібрати локації місцевих Сил оборони та об’єктів енергетики.

Головні тези:

  • Російський агент у Херсоні намагався зібрати локації місцевих Сил оборони та об'єктів енергетики для коригування ворожого вогню.
  • Фігурант планував навести ворожий удар на електропідстанцію, що обслуговує значну кількість будинків та лікарень у регіоні.
  • Коригувальник виявився місцевим безробітним, який був у полі зору російських спецслужб через допомогу в проросійських чатах.

Наводив ворожий вогонь на енергооб’єкти у Херсоні: СБУ затримала агента РФ

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 53-річний місцевий безробітний, який чекав повної окупації регіону.

Для виконання завдань фігурант обходив обласний центр та його околиці, де намагався виявити місця базування підрозділів БпЛА Сил оборони та вогневі позиції артилерії ЗСУ.

Одночасно коригувальник планував навести ворожий удар на одну з ключових електропідстанцій, яка живить велику кількість будинків та лікарень.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента і затримали його за місцем проживання. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Зброя затриманого коригувальника вогню РФ

Також у нього виявлено зброю та боєприпаси, які він вивозив з районів колишніх боїв за Херсон.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли пропонував свою допомогу рф у чатах проросійських Телеграм-каналів. Після дистанційного вербування агент підтримував комунікацію з куратором через «зв’язкового» — бойовика, який перебуває на лівобережжі Херсонщини.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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