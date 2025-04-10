СБУ затримала у Херсоні коригувальника вогню РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який коригував повітряні атаки рашистів по Херсону. За матеріалами справи, він намагався зібрати локації місцевих Сил оборони та об’єктів енергетики.
Головні тези:
- Російський агент у Херсоні намагався зібрати локації місцевих Сил оборони та об'єктів енергетики для коригування ворожого вогню.
- Фігурант планував навести ворожий удар на електропідстанцію, що обслуговує значну кількість будинків та лікарень у регіоні.
- Коригувальник виявився місцевим безробітним, який був у полі зору російських спецслужб через допомогу в проросійських чатах.
Наводив ворожий вогонь на енергооб’єкти у Херсоні: СБУ затримала агента РФ
Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 53-річний місцевий безробітний, який чекав повної окупації регіону.
Для виконання завдань фігурант обходив обласний центр та його околиці, де намагався виявити місця базування підрозділів БпЛА Сил оборони та вогневі позиції артилерії ЗСУ.
Одночасно коригувальник планував навести ворожий удар на одну з ключових електропідстанцій, яка живить велику кількість будинків та лікарень.
Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.
Також у нього виявлено зброю та боєприпаси, які він вивозив з районів колишніх боїв за Херсон.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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