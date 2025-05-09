Сі Цзіньпін цинічно підтримав позицію Путіна у війні проти України

Голова Китаю Сі Цзіньпін публічно оголосив про підтримку країни агресорки РФ, назвав російського диктатора Володимира Путіна союзником у побудові нового світового порядку, а також безсоромно наголосив на спільній з Кремлем позиції щодо війни проти України.

Сі Цзіньпін офіційно перейшов на бік Росії

З новою цинічною заявою глава КНР виступив під час візиту до Москви 8 травня.

Сі почав стверджувати, що війна РФ проти України може бути врегульована "лише шляхом усунення її першопричин".

Що важливо розуміти, це формулювання чітко повторює ключові меседжі російської пропаганди, якими Путін намагається виправдати початок повномасштабної війни.

Насамперед йдеться про такі брехливі вигадки як "загроза розширення НАТО", "дискримінація російськомовних", а також утиски російської мови, культури й ЗМІ в Україні.

Участь Сі, а також спільна заява, яка узгоджує позицію Китаю з російським баченням війни — надає Путіну важливу підтримку на тлі тиску з боку США з вимогою припинити війну, — наголошують журналісти. Поширити

Ба більше, глава Китаю додав, що Пекін та Москва повинні бути "справжніми сталевими друзями, загартованими у сотні випробувань".