Сі Цзіньпін цинічно підтримав позицію Путіна у війні проти України

Голова Китаю Сі Цзіньпін публічно оголосив про підтримку країни агресорки РФ, назвав російського диктатора Володимира Путіна союзником у побудові нового світового порядку, а також безсоромно наголосив на спільній з Кремлем позиції щодо війни проти України.
Головні тези:
- Підтримка Китаєм ключових меседжів російської пропаганди суттєво загострює ситуацію на міжнародній арені.
- Пекін продовжує уперто ігнорувати заклики України не підтримувати країну-агресорку РФ.
Сі Цзіньпін офіційно перейшов на бік Росії
З новою цинічною заявою глава КНР виступив під час візиту до Москви 8 травня.
Сі почав стверджувати, що війна РФ проти України може бути врегульована "лише шляхом усунення її першопричин".
Що важливо розуміти, це формулювання чітко повторює ключові меседжі російської пропаганди, якими Путін намагається виправдати початок повномасштабної війни.
Насамперед йдеться про такі брехливі вигадки як "загроза розширення НАТО", "дискримінація російськомовних", а також утиски російської мови, культури й ЗМІ в Україні.
Ба більше, глава Китаю додав, що Пекін та Москва повинні бути "справжніми сталевими друзями, загартованими у сотні випробувань".
На цьому тлі Сі та Путін домовилися посилити координацію в усіх сферах, зокрема у військовій, і "рішуче протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування" Китаю й Росії.
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