Трамп висунув Путіну чітку вимогу після переговорів із Зеленським

Американський лідер Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що переговори з Україною та Росією тривають. На цьому тлі він зажадав від російського диктатора Володимира Путіна негайного 30-денного безумовного припинення вогню.
Головні тези:
- Зеленський вже погодився на пропозицію Трампа щодо припинення вогню.
- США та їхні союзники введуть додаткові санкції, якщо припинення вогню не буде дотримане Росією.
Трамп публічно звернувся до Путіна
Дональд Трамп плекає надію, що прийнятне припинення вогню буде дотримане.
За його словами, і Україна, і Росія нестимуть відповідальність за дотримання “святості цих прямих переговорів.
На цьому тлі американський лідер знову нагадав, що тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і “кожен має хотіти, щоб це припинилося".
Трамп наголосив, що зробить все можливе для встановлення справедливого миру між Росією та Україною — і це буде міцний мир.
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