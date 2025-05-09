Трамп висунув Путіну чітку вимогу після переговорів із Зеленським

Американський лідер Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що переговори з Україною та Росією тривають. На цьому тлі він зажадав від російського диктатора Володимира Путіна негайного 30-денного безумовного припинення вогню.

Трамп публічно звернувся до Путіна

США вимагають, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню, — заявив очільник Білого дому, звертаючись до диктатора Путіна, оскільки український лідер Зеленський уже давно погодився на цю пропозицію. Поширити

Дональд Трамп плекає надію, що прийнятне припинення вогню буде дотримане.

За його словами, і Україна, і Росія нестимуть відповідальність за дотримання “святості цих прямих переговорів.

Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер знову нагадав, що тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і “кожен має хотіти, щоб це припинилося".

Трамп наголосив, що зробить все можливе для встановлення справедливого миру між Росією та Україною — і це буде міцний мир.