Трамп висунув Путіну чітку вимогу після переговорів із Зеленським
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп висунув Путіну чітку вимогу після переговорів із Зеленським

Donald Trump
Трамп публічно звернувся до Путіна

Американський лідер Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що переговори з Україною та Росією тривають. На цьому тлі він зажадав від російського диктатора Володимира Путіна негайного 30-денного безумовного припинення вогню.

Головні тези:

  • Зеленський вже погодився на пропозицію Трампа щодо припинення вогню.
  • США та їхні союзники введуть додаткові санкції, якщо припинення вогню не буде дотримане Росією.

Трамп публічно звернувся до Путіна

США вимагають, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню, — заявив очільник Білого дому, звертаючись до диктатора Путіна, оскільки український лідер Зеленський уже давно погодився на цю пропозицію.

Дональд Трамп плекає надію, що прийнятне припинення вогню буде дотримане.

За його словами, і Україна, і Росія нестимуть відповідальність за дотримання “святості цих прямих переговорів.

Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі американський лідер знову нагадав, що тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і “кожен має хотіти, щоб це припинилося".

Трамп наголосив, що зробить все можливе для встановлення справедливого миру між Росією та Україною — і це буде міцний мир.

Це припинення вогню має зрештою привести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги, — додав президент США.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обвалив ціни на нафту та загнав Путіна у глухий кут
Путіну доведеться ухвалювати болючі рішення для РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп знайшов новий "важіль впливу" на Путіна
Що замислив Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп виступив з новою скандальною заявою про Крим та РФ
Трамп продовжує виправдовувати злочини Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?