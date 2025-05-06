Трамп знайшов новий "важіль впливу" на Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп знайшов новий "важіль впливу" на Путіна

Що замислив Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

За словами глави Мінфіну США Скотта Бессента, американський лідер Дональд Трамп планує використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на російського диктатора Володимира Путіна, насамперед у межах процесу завершення війни.

Головні тези:

  • Трамп хоче реалізувати одразу кілька важливих цілей у межах угоди з Україною.
  • Угода є символом підтримки українців та підтвердженням партнерства між Києвом та Вашингтоном.

Що замислив Трамп

Бессент вкотре нагадав, що ідея щодо угоди про корисні копалини належала саме президенту США.

На переконання команди Дональда Трампа, вона дасть кілька результатів.

Глава Мінфіну Штатів наголосив, що насамперед йдеться про "нові важелі впливу" на диктатора Путіна.

По-перше, це створить додаткові важелі для нього у переговорах з російським керівництвом, коли настане відповідний момент, — додав Бессент.

Він також зазначив, що ключова ідея полягала в тому, щоб підписати угоду, яка покаже, що "між США та українським народом немає жодної розбіжності".

За словами Бессента, це мало стати символом для українців, що США залишаються поруч.

Це також мало стати сигналом для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов’язань, що з Україною можливо мати спільне процвітання. І в певному сенсі це було б мовчазною гарантією безпеки завдяки економічному партнерству, — наголосив американський міністр.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ дізналися про таємну угоду України та США
Ще більше Patriot для України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обвалив ціни на нафту та загнав Путіна у глухий кут
Путіну доведеться ухвалювати болючі рішення для РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагону блокував допомогу США для України — Трамп не знав
Гегсете самовільно ухвалює важливі рішення щодо України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?