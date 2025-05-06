Трамп знайшов новий "важіль впливу" на Путіна

За словами глави Мінфіну США Скотта Бессента, американський лідер Дональд Трамп планує використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на російського диктатора Володимира Путіна, насамперед у межах процесу завершення війни.
Головні тези:
- Трамп хоче реалізувати одразу кілька важливих цілей у межах угоди з Україною.
- Угода є символом підтримки українців та підтвердженням партнерства між Києвом та Вашингтоном.
Що замислив Трамп
Бессент вкотре нагадав, що ідея щодо угоди про корисні копалини належала саме президенту США.
На переконання команди Дональда Трампа, вона дасть кілька результатів.
Глава Мінфіну Штатів наголосив, що насамперед йдеться про "нові важелі впливу" на диктатора Путіна.
Він також зазначив, що ключова ідея полягала в тому, щоб підписати угоду, яка покаже, що "між США та українським народом немає жодної розбіжності".
За словами Бессента, це мало стати символом для українців, що США залишаються поруч.
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