Трамп знайшов новий "важіль впливу" на Путіна

За словами глави Мінфіну США Скотта Бессента, американський лідер Дональд Трамп планує використати угоду щодо корисних копалин з Україною як інструмент тиску на російського диктатора Володимира Путіна, насамперед у межах процесу завершення війни.

Що замислив Трамп

Бессент вкотре нагадав, що ідея щодо угоди про корисні копалини належала саме президенту США.

На переконання команди Дональда Трампа, вона дасть кілька результатів.

Глава Мінфіну Штатів наголосив, що насамперед йдеться про "нові важелі впливу" на диктатора Путіна.

По-перше, це створить додаткові важелі для нього у переговорах з російським керівництвом, коли настане відповідний момент, — додав Бессент. Поширити

Він також зазначив, що ключова ідея полягала в тому, щоб підписати угоду, яка покаже, що "між США та українським народом немає жодної розбіжності".

За словами Бессента, це мало стати символом для українців, що США залишаються поруч.