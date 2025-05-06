Трамп нашел новый "рычаг влияния" на Путина
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Политика
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Трамп нашел новый "рычаг влияния" на Путина

Что задумал Трамп
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Источник:  online.ua

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, американский лидер Дональд Трамп планирует использовать соглашение по поводу полезных ископаемых с Украиной как инструмент давления на российского диктатора Владимира Путина, прежде всего в рамках процесса завершения войны.

Главные тезисы

  • Трамп хочет реализовать сразу несколько важных целей в рамках соглашения с Украиной.
  • Соглашение является символом поддержки украинцев и подтверждением партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Что задумал Трамп

Бессент еще раз напомнил, что идея соглашения о полезных ископаемых принадлежала именно президенту США.

По убеждению команды Дональда Трампа, оно даст несколько результатов.

Глава Минфина Штатов подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о "новых рычагах влияния" на диктатора Путина.

Во-первых, это создаст дополнительные рычаги для него в переговорах с российским руководством, когда наступит подходящий момент, — добавил Бессент.

Он также отметил, что ключевая идея заключалась в том, чтобы подписать соглашение, которое покажет, что "между США и украинским народом нет никакого разногласия".

По словам Бессента, это должно было стать символом для украинцев, что США остаются рядом.

Это также должно было стать сигналом для уставшей американской публики, которая скептически относится к новым финансовым обязательствам, что с Украиной возможно совместное процветание. И в известном смысле это было бы молчаливой гарантией безопасности благодаря экономическому партнерству, — отметил американский министр.

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