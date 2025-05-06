Трамп нашел новый "рычаг влияния" на Путина

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, американский лидер Дональд Трамп планирует использовать соглашение по поводу полезных ископаемых с Украиной как инструмент давления на российского диктатора Владимира Путина, прежде всего в рамках процесса завершения войны.
Главные тезисы
- Трамп хочет реализовать сразу несколько важных целей в рамках соглашения с Украиной.
- Соглашение является символом поддержки украинцев и подтверждением партнерства между Киевом и Вашингтоном.
Что задумал Трамп
Бессент еще раз напомнил, что идея соглашения о полезных ископаемых принадлежала именно президенту США.
По убеждению команды Дональда Трампа, оно даст несколько результатов.
Глава Минфина Штатов подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о "новых рычагах влияния" на диктатора Путина.
Он также отметил, что ключевая идея заключалась в том, чтобы подписать соглашение, которое покажет, что "между США и украинским народом нет никакого разногласия".
По словам Бессента, это должно было стать символом для украинцев, что США остаются рядом.
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