Трамп нашел новый "рычаг влияния" на Путина

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, американский лидер Дональд Трамп планирует использовать соглашение по поводу полезных ископаемых с Украиной как инструмент давления на российского диктатора Владимира Путина, прежде всего в рамках процесса завершения войны.

Что задумал Трамп

Бессент еще раз напомнил, что идея соглашения о полезных ископаемых принадлежала именно президенту США.

По убеждению команды Дональда Трампа, оно даст несколько результатов.

Глава Минфина Штатов подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о "новых рычагах влияния" на диктатора Путина.

Во-первых, это создаст дополнительные рычаги для него в переговорах с российским руководством, когда наступит подходящий момент, — добавил Бессент. Поделиться

Он также отметил, что ключевая идея заключалась в том, чтобы подписать соглашение, которое покажет, что "между США и украинским народом нет никакого разногласия".

По словам Бессента, это должно было стать символом для украинцев, что США остаются рядом.